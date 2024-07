Como fazer o café coado perfeito: expert dá 8 dicas infalíveis

Apesar do café coado ter um modo relativamente simples de preparo, é fácil cair em alguns erros que prejudicam o sabor da bebida. Durante o processo, por exemplo, podemos deixá-lo com uma intensidade indesejada, aguado ou, então, queimado.

Para evitar esses erros e aprender como fazer um bom café coado (para ninguém colocar defeito), entrevistamos Natália Braga, professora de café do Santo Grão (@santograo), torrefadora e Licensed Q-grader.

A seguir, a especialista traz dicas para preparar a bebida perfeita:

1. Qualidade da água

Antes de tudo, Natália afirma que devemos sempre usar água mineral ou filtrada, para que o café não seja contaminado com quaisquer substâncias indesejáveis.

2. Qualidade do café

Para saber se um café possui qualidade, a professora indica sempre observar as informações presentes na embalagem. “Quanto mais informações, mais interessante o café promete ser, pois isso significa que a marca se preocupou em dar todos os dados de rastreabilidade”, afirma.

Estar atenta à data de torra também é importante: “Não consuma um café que tenha sido torrado há mais de três meses. Hoje, a legislação pede para colocarmos seis meses, porém, nós profissionais percebemos que, após um trimestre, o café tem o comportamento alterado dentro do pacote, perdendo os sabores prometidos”, esclarece.

3. Escolha do filtro

A escolha do filtro também influencia, de certa forma, no resultado final. Filtros em formato cônico, segundo Natália, facilitam a passagem de água, e por consequência, produzem uma bebida mais delicada, com um maior grau de acidez. “Indico este para quando você for comprar um café muito especial, com notas frutadas, florais e herbais. O formato facilita que todos esses aspectos estejam presentes na xícara”, diz.

Agora, quando buscamos um café mais encorpado (ou com maior grau de doçura), opte pelos filtros de base reta. Com o filtro selecionado, o encaixe sobre uma jarra ou garrafa térmica.

4. Moendo os grãos

Seguiu todos os passos anteriores? Agora, é hora de moer o café! Você pode realizar o processo com a ajuda de um moedor, ou então, moer o café em uma cafeteria de sua preferência (O Santo Grão, inclusive, oferece o serviço). “É importante dizer que, após moído, o café deve ser consumido em no máximo duas semanas. Após esse período, o sabor é drasticamente alterado”, afirma.

Isso vale, claro, para quem faz questão de comprar o café em grãos. Caso tenha adquirido em pó, desconsidere essa etapa.

5. Ferva a água

Com os grãos moídos, ferva a água que será utilizada para a extração do café. “Só não se esqueça que, quanto mais quente a água, mais rápido ela irá dissolver as substâncias. No caso de torras médias ou escuras, isso não é tão interessante. Portanto, assim que desligar o fogo, aguarde alguns segundos, pois isso irá diminuir a temperatura em alguns graus”, recomenda.

6. Aqueça o filtro

Agora, é hora de aquecer o filtro. Segundo Natália, é interessante escaldar bastante o recipiente em que o café será feito. “O calor é um ingrediente da extração, pois alguns dos compostos do café precisam de temperatura para serem trazidos à xícara. Então, quando damos apenas uma ‘molhadinha’ no filtro, não o esquentando o suficiente, a água perde a temperatura para o recipiente, prejudicando a extração do café”, afirma.

7. Colocando o café no filtro

Coloque o pó de café no filtro escaldado. Em relação à quantidade, tudo vai depender do efeito desejado: para uma bebida mais suave, busque uma extração com um pouco mais de água do que café. “Pense em uma colher de sopa de café para uma xícara e meia (150 ml) de água”, recomenda. Para um café mais intenso, diminua a quantidade de água.

8. Tempo de jogada

A especialista afirma que o “tempo de jogada” é a frequência em que despejamos a água no filtro para a extração do café. Aqui, Natália recomenda dividir o processo em duas etapas. “Jogue a primeira parte da água, em movimentos circulares para coar todo o pó por igual, e espere descer tudo, como se estivesse terminado a extração. Isso deve durar, mais ou menos, um minuto”, diz.

Logo em seguida, jogue o restante da água: “A segunda jogada dará, mais ou menos, dois minutos e meio, o que já está ótimo para uma boa xícara de café. Evite ficar jogando muitos ataques de água, pois isso irá provocar uma super extração. O macete é esperar a água descer bem na primeira parte, e depois, jogar apenas mais uma vez. Depois disso, terminou.”

Como fazer café coado com açúcar

Para adoçar o café sem perder o sabor da bebida, Natália recomenda encarar o ingrediente como um tempero. “Coloque bem pouco, vá mexendo, provando e sentindo até que ponto está agradável”, diz.

A profissional nos relembra que, por conta do açúcar ter mais apelo ao nosso paladar, acrescentá-lo na bebida fará com que ele seja identificado mais facilmente na língua (inclusive com uma maior facilidade em comparação aos outros sabores do café).

“Às vezes, alguns cafés podem ficar interessantes com açúcar. Eu gosto de colocar uma pitada de açúcar no expresso, parece que ele ganha um brilho. Porém, nada de mascarar o sabor original, se não, já estamos falando de um drink”, conclui.

