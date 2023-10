Paris Fashion Week: Destaques de Primavera/Verão 2024

Atualizado em 2 out 2023, 18h45 - Publicado em 3 out 2023, 06h34

Quando falamos de semanas de moda, realmente não existe nada mais prestigioso do que a Paris Fashion Week. Passamos por Nova York, Londres, Milão para chegar à capital fashion. “Paris é a semana mais importante de todo o meu ano”, já dizia Miranda Priestly, de O Diabo Veste Prada. Durante nove dias, de 25 de setembro a 3 de outubro, Paris respirou a moda das icônicas maisons, como Louis Vuitton, Christian Dior, Saint Laurent, e Balmain. Sem mais delongas, vamos aos destaques de Primavera/Verão 2024 da Paris Fashion Week.

Dior

A diretora criativa da Dior, Maria Grazia Chiuri, segue com sua visão de feminilidade moderna. Em colaboração com a artista visual e pesquisadora Elena Bellantoni, a passarela tinha uma tela de LED de sete metros, que exibia a obra digital “NOT HER”. Bellantoni estuda questões relacionadas ao corpo e linguagem, explorando elementos femininos com uma abordagem publicitária na instalação. Frases como “meu corpo não é um produto”, “quando eu digo não, tire os olhos de mim” e “eu não sou sua boneca” foram projetadas durante o show.

Enquanto o impacto visual das mensagens era potente, as modelos entraram com silhuetas minimalistas, traduzindo a linguagem da maison em vestido fluídos de renda, blazers acinturados e camisas com colarinho. A coleção apresentou uma variedade de estilos, com destaque para o jeans oversized em jaquetas e bermudas. Sapatilhas estilo gladiadora e coletes foram um destaque à parte. As cores predominantes foram preto, branco, marinho e cinza. Assim como na obra visual de Bellantoni, temos o feminismo e a feminilidade em voga nas roupas. Confira um vídeo do desfile abaixo:

Cecilie Bahnsen

A designer dinamarquesa Cecilie Bahnsen, que estreou na Paris Fashion Week em 2020, é conhecida por suas silhuetas volumosas. Ela trouxe uma releitura dos vestidos de renda já conhecidos das marca, em um estilo bastante romântico. Conjuntos de jeans com detalhes de tule vermelho e uma boa pegada sportswear com a colaboração da marca com a ASICS também marcaram o desfile.

Os famosos volumes da estilista aparecem em peças balonê e peplums, em saias, vestidos e blusas. Os drapeados e transparência reinaram em boa parte da coleção, sempre com um balança entre a feminilidade e a praticidade. Abaixo, um trecho do desfile:

Saint Laurent

O desfile da Saint Laurent aconteceu na Torre Eiffel, local preferido do diretor criativo Anthony Vaccarello. Celebrando aviadoras, o show começou com atmosfera sensual e cinematográfica, ao som de Take My Breath Away , de Berlim. Algo bem Top Gun! A linha resgata peças úteis em uma linguagem bem Saint Laurent. Detalhes exagerados na lapela aparecem em macacões, camisas e casacos, mostrando que a moda consegue ser elegante e prática. A coleção de Vaccarello foi inspirada por mulheres pioneiras como Amelia Earhart e Adrienne Bolland, que se destacaram em áreas antes consideradas masculinas.

O resultado disso é uma uma sofisticação assertiva que transforma elementos do vestuário masculino em algo genuinamente feminino e chique. A passarela apresentou jaquetas utilitárias e calças plissadas em tons terrosos, como marrom, bordô, oliva e preto, contrastadas por tops transparentes e regatas brancas que se ajustavam delicadamente às modelos. Veja um vídeo do desfile:

Valentino

Pierpaolo Piccioli explorou o minimalismo brincando com silhuetas modernas. O desfile apresentou dançarinos impressionantes e uma performance da artista britânica FKA Twigs. A coleção, intitulada “L’École”, destaca a forma feminina e liberta as mulheres das restrições convencionais de gênero.

Abaixo, um trecho do desfile:

A linha apresentou ternos marcantes com ombreiras, tecidos inspirados em pássaros voando, jeans adornados com flores, majestosos vestidos e uma tecelagem manual que lembra a dobradura. Assim como fez Vaccarello, temos outra ode às mulheres. A coleção é traduzida em preto e vermelho, DNA da Valentino refletido em cores.

Marni

Francesco Risso realizou o seu primeiro desfile Marni em Paris, na casa do falecido Karl Lagerfeld. A coleção é uma celebração, com roupas despojadas, lúdicas e sedutoramente coloridas. Risso costuma misturar estilos harmoniosamente e preza pela diversão em suas peças, e a nova coleção não foi diferente. De sobretudos oversized aos blazers largos, vemos brilhar construções xadrez e listras multicoloridas.

O designer brinca com o imaginário ao trabalhar com silhuetas clássicas de uma forma sexy e autêntica. A Marni incluiu também vestidos justos ao corpo, transparentes e com elaborados arranjos florais tridimensionais. Além disso, foram apresentadas camisas de botão com proporções peculiares, malhas curtas e ternos chamativos.

A próxima parada das semanas de moda é no Brasil, com a São Paulo Fashion Week, que começa em 8 de novembro. Enquanto nos preparamos para embarcar nas passarelas brasileiras, temos um mês pela frente para absorver as principais tendências do exterior.