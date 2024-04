Como saber qual é o meu tom de base?

Quantas vezes você comprou uma maquiagem, até testou na loja, mas ao chegar em casa e experimentá-la acabou ficando completamente pálida, alaranjada, acinzentada ou com uma tonalidade bem mais escura que a sua? Se você já se perguntou “qual é o meu tom de base?“, e acabou não encontrando a resposta, veio ao lugar certo: vamos juntas descobrir!

Acertar a sua cor é um desafio, mas é crucial para dar um acabamento mais natural e uniforme na maquiagem. Por isso, para te ajudar, reunimos algumas dicas para você saber qual é o seu tom de base. Confira:

Descubra o subtom da sua pele

O primeiro passo é entender o subtom da sua pele, que pode ser quente, frio, ou neutro. E existem várias formas de descobrir isso.

Uma delas é avaliar as suas veias. Se elas parecerem esverdeadas, seu subtom provavelmente é quente. Se forem mais azuladas ou roxas, você pode ter um subtom frio.

Continua após a publicidade

Veias que parecem uma mistura ou são difíceis de determinar podem indicar um subtom neutro. Nas peles negras, pode ser um pouco mais difícil de identificar, mas a lógica continua a mesma.

Outra possibilidade é testar com acessórios. Coloque peças douradas e prateadas contra sua pele. O dourado costuma realçar peles com subtom quente, enquanto a prata favorece subtons frios. Se ambas parecerem boas, seu subtom pode ser neutro.

Depois de descobrir seu subtom, você deve selecionar bases que combinem com ela. Se for quente, por exemplo, vale procurar por palavras-chave no nome do produto, como “dourado”, “âmbar”, “caramelo”, “bege dourado” ou “mel”.

Continua após a publicidade

Se for frio, “rosado”, “porcelana”, “marfim” ou “bege rosado” devem ficar melhor para você. Por fim, se der neutro, invista em títulos, como “neutro”, “natural” ou “bege neutro”.

Escolha a luz correta ao provar sua base

Sabe quando você faz uma maquiagem no seu banheiro, acha que está arrasando e, quando entra em outro ambiente, percebe que pesou a mão? Isso acontece porque a luz artificial pode alterar a aparência das cores.

Assim, para testar diferentes tons, o ideal é estar sob luz natural. Isso ajuda a entender como a base realmente se comporta em relação ao seu tom de pele.

Continua após a publicidade

Em qual parte do corpo testar a base?

Já testou a base no pulso ou na mão? Embora seja uma prática super comum, saiba que essas áreas podem ter um tom de pele diferente do rosto.

O ideal, na verdade, é aplicar a base no maxilar. Dessa forma, você consegue ver como o produto se mescla tanto com o tom do seu rosto quanto com o do pescoço, já garantindo que não fique uma diferença gritante na transição de uma área para a outra.

Continua após a publicidade

Explore diferentes tons

Às vezes, você pode testar uma base, achar que ela ficou perfeita para você, mas, na verdade, existe uma ainda melhor. Por isso, uma dica é colocar faixas de diferentes tons de ao longo do seu maxilar. A cor que “desaparecer” na sua pele, ou seja, que se mesclar mais naturalmente, é a certa.

Dê uma olhada na cobertura da base

Outro passo importante é definir que tipo de cobertura você prefere: leve, média ou alta. Isso porque a percepção do tom pode mudar em cada uma delas.

Quando você escolhe uma base com a cobertura mais leve, por exemplo, não é necessário ser tão precisa na cor, já que ela vai mesclar com a sua pele e deixar um aspecto mais natural.

Continua após a publicidade

Já com a base com alta cobertura é preciso combinar perfeitamente, senão vai ficar muito evidente que você errou, por causa das linhas marcadas e a diferença para o resto do corpo.

Peça amostras grátis

Se for possível, pegue amostras de vários tons para experimentar em casa. Além de poder testar o produto em diferentes iluminações, você ainda consegue checar como ele reage ao longo do dia.

Afinal, é importante conferir se a base oxida e muda de cor quando exposta ao ar, e se você se sente confortável com a textura depois de algumas horas.

Procure ajuda de um profissional

Quando você vai a uma loja física, um especialista na área pode dar dicas tanto em relação ao tom ideal, quanto aos produtos e formulações específicos para o seu tipo de pele.

A gente sabe que dá um pouco de trabalho escolher o tom certo de base, mas encontrar a combinação perfeita vai fazer toda a diferença na sua produção.