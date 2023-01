Ácido hialurônico contribui para reparar cabelos secos e danificados

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O ácido hialurônico é muito conhecido no mundo do skincare, já que esse princípio ativo é encontrado em séruns e hidratantes faciais. Agora, ele também faz parte do universo de produtos capilares, principalmente nas máscaras, que podem ser aplicadas após a limpeza/lavagem adequada dos fios.

Mas o que é o ácido hialurônico para os cabelos e qual é o poder de reparação que ele tem? Para responder essas perguntas, eu reuni as principais informações acerca do assunto.

O que é o ácido hialurônico?

O ativo é produzido naturalmente pelo nosso organismo e garante maior sustentação, pois é um estimulante do colágeno.

Nos produtos de beleza, ele tem função hidratante e regenerativa das células da pele e do cabelo. Dessa forma, é um ótimo aliado para a recuperação de fios danificados, combatendo o ressecamento, o frizz e também as pontas duplas.

Qual é a recomendação do ácido hialurônico capilar?

Se você tem cabelos ressecados pelas ferramentas de calor, como babyliss, chapinha ou secador, com pontas duplas e frizz, os produtos com o ativo são um ótimo investimento, pois consegue incorporar a fibra capilar e deixá-la mais saudável.

O ácido hialurônico estabiliza o pH dos cabelos e hidrata com alto poder de retenção de água, além de nutrir e selar os fios. Isso acontece porque as máscaras formam um filme protetor, que proporciona maior durabilidade quando se faz tratamentos químicos e hidratações.

O queridinho do haircare previne ainda a abertura das cutículas, proporcionando um cabelo mais saudável, garantindo o brilho das madeixas.

E, por fim, também é recomendado para as mechas que passaram por processos de coloração, descoloração ou outras ações alcalinas. Aliás, por falar em mechas, trouxe um vídeo que ensina a tratá-las.