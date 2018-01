O que significam as diferentes categorias de perfume?

No momento de comprar um perfume não são raras as categorias do produtos. Água de colônia, deo-colônia, eau de toilette, eau de parfum e parfum são algumas das opções encontradas nas prateleiras. Mas o que elas significam? A seguir, apresentamos os diferenciais de cada variação, como concentração e durabilidade.

Água-de-colônia

De aroma fresquinho, tem concentração de até 3% de óleos essenciais de flores e frutas. Esses ingredientes (mais voláteis) fazem dela a opção que menos dura na pele (em média, duas horas). É a categoria preferida das brasileiras.

Deo-colônia

Possui característcas semelhantes à água-de-colônia (também compõe aromas bem suaves), mas, como a concentração de óleos pode chegar até 10%, a durabilidade é um pouco maior.

Eau de toilette

Conhecida pela sigla EDT, tem concentração de 10% a 12% de essência e aroma mais marcante do que as anteriores. Como ainda assim não é tão intensa, é mais utilizada durante o dia. Persiste por cerca de seis horas.

Eau de parfum

A quantidade de essência varia de 15% a 25% da composição do produto, cuja sigla é EDP. A alta dose de óleos significa que é mais encorpado e intenso. Dura de oito a 12 horas.

Parfum

Por ser a categoria campeã em concentração de óleos essenciais (em média 25%), é mais forte e atinge o maior nível de fixação.

