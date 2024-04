Métodos caseiros para tirar olheiras funcionam?

Receitas caseiras para tirar olheiras podem ser encontradas aos montes na internet. Contudo, será que alguma delas realmente funciona? A seguir, a dermatologista Paula Azevedo esclarece todas as dúvidas sobre o assunto, incluindo a veracidade das famosas rodelas de pepino, compressas de camomila e mais:

O que causa olheiras?

Segundo a dermatologista, as olheiras são causadas tanto por fatores genéticos (hereditários) quanto comportamentais. “Pessoas que consomem grandes quantidades de álcool ou têm privação de sono, por exemplo, tendem a sofrer com as áreas escurecidas ao redor dos olhos”, explica.

Tipos de olheiras

Olheiras por hábito

O primeiro tipo de olheira é a causada por uma série de hábitos (falaremos mais deles em breve) que ocasionam o congestionamento da drenagem linfática na região. Com isso, a região ganha aquela tão temida tonalidade escura.

Olheiras pigmentares

As olheiras pigmentares acontecem quando há um acúmulo de melanina nas bolsinhas abaixo dos olhos, dando aquele aspecto cansado e sombrio.

Olheiras vasculares

As olheiras vasculares são causadas por um aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos da região.

Olheiras causadas por sombra

A falta de tecido abaixo dos olhos causa um “efeito de sombra”. De acordo com a dermatologista, o procedimento mais indicado neste caso é o preenchimento com hidratação profunda (ácido hialurônico).

Hábitos que aliviam olheiras escuras e roxas

Segundo Paula, seguir um cronograma saudável de sono e respeitar os limites de nosso corpo em relação ao cansaço e estresse devem ser as prioridades para quem busca se livrar das olheiras. “Também indico uma alimentação com menos sódio, com uma maior presença de legumes e verduras”, diz.

Além disso, a especialista afirma que o fumo é um dos maiores geradores de olheira, pois prejudica a irrigação de nossa pele como um todo, fazendo com que menos sangue chegue à região.

“A região da olheira possui uma pele muito fina e, portanto, quaisquer ações nocivas à pele ficarão extremamente evidentes nesta área. Não é à toa que, quando choramos ou dormimos muito, podemos enxergar facilmente o impacto abaixo dos olhos”, explica.

Receitas e dicas caseiras para tirar olheiras funcionam?

Muitos afirmam que alimentos como amêndoas, couve, morangos e batata-doce (para citar alguns) auxiliam na redução das olheiras. Porém, segundo a dermatologista, não existem comidas que ajam diretamente nas manchas escuras abaixo dos olhos. “Qualquer tipo de cardápio ou dieta que vise diminuir olheiras é mito”, afirma.

Compressas de pepino e camomila ajudam?

De acordo com Paula, fazer compressas de pepino pode funcionar não pelo alimento em si, mas sim porque ele possui um grande volume de água em sua composição.

“As pessoas adoram usar a rodela de pepino geladinha. Mas o pepino é basicamente água. Poderíamos ter o mesmo efeito usando um disco de algodão, por exemplo. Basta molhá-lo em água termal gelada e colocar em cima da região”, diz.

O importante, para a médica, é a questão da temperatura fria, que traz um efeito de vasoconstrição – ou seja, diminui o calibre dos vasos, melhorando a drenagem e consequentemente o inchaço na área.

“Outra dica interessante é utilizar o sachê de camomila. Basta fazer o chá, e ao invés de jogar o saquinho fora, colocar na geladeira por alguns minutos e depois colocar os sachês nos olhos”, recomenda.

A médica explica que o diferencial da camomila é o seu efeito calmante. Além disso, por ser um agente neutro, não irrita a pele em volta dos olhos (que costuma ser extremamente sensível).

Hidratar a olheira dá certo?

Passar cremes hidratantes no rosto ajuda a pele em si (mas não necessariamente age diretamente nas olheiras). “No caso de olheiras causadas por pigmentação, a melanina não será afetada pela hidratação. Já as olheiras profundas provocadas por falta de tecido só serão solucionadas com hidratação injetável, que é o ácido hialurônico.”

E, no caso das olheiras vasculares, o tratamento padrão ouro, de acordo com a médica, é o laser. “Os creminhos hidratantes realmente só irão ajudar na elasticidade e manutenção da pele. Alguns produtos possuem clareadores em sua composição, mas não é seguro aplicá-los sem antes realizar uma avaliação com um especialista”, alerta.

Métodos caseiros não são seguros

Paula Azevedo reitera: além das compressas, não existem (ao menos atualmente) quaisquer métodos caseiros que possuam efeito real em diminuir olheiras.

Ela traz um alerta: cuidado com os produtos utilizados nesta região do rosto. “Lembro de um paciente que usou o ácido rejuvenescedor da esposa nas olheiras. Quando ele acordou no dia seguinte, estava parecendo um panda, com grandes manchas escuras abaixo dos olhos”, diz.

Segundo a médica, as pessoas possuem o hábito de passar cremes rejuvenescedores ou clareadores (destinados a outras áreas corporais) nas pálpebras, e isso fatalmente poderá ocasionar quadros de dermatite e queimadura química. “A pele dessa região é frágil, e não aguenta a concentração destes ativos. A formulação de alguns produtos simplesmente não foi feita pensando na área dos olhos”, avisa.

Fuja das esfoliações

Por fim, a dermatologista realiza um apelo: nunca, sob qualquer hipótese, siga receitas de esfoliação na região das olheiras. “A pele não costuma aguentar procedimentos como este, e isso pode acarretar em situações muito mais graves do que a olheira em si.”