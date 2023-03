Corretivo para pele madura: dicas e produtos

Nosso corpo muda com a idade, isso não é nenhuma novidade. A pele carrega boa parte dessas transformações, o que nos faz ir em busca de diferentes hábitos e produtos também. E a maquiagem é um item importante que precisa ser adaptado. A região dos olhos, que naturalmente já tem mais linhas de expressão precisa de um cuidado especial, principalmente na hora de escolher um corretivo.

Cintia Fonseca, maquiadora, formada na MakeUp Forever, em NY, e professora da Escola Madre, conversou com a gente para ajudar nesta tarefa na hora de decidir qual o produto ideal para você.

O que pensar ao escolher um corretivo pele madura?

Ficar de olho na composição do corretivo é importante na hora de comprar um pensando em uma pele madura. Produtos com ácido hialurônico, esqualano e outros ativos ajudam na durabilidade da hidratação na região dos olhos, indica Cintia Fonseca. “Corretivos que não levam ativos de hidratação tendem a craquelar ao longo do dia”, explica a maquiadora.

Qual textura de corretivo é mais indicada?

Ativos vão garantir maior hidratação e a textura do produto também entra nessa conta, para evitar que as linhas abaixo dos olhos fiquem marcadas. Temos opções de corretivo líquido, bastão, cremoso, em pó, e cada um com sua finalidade. Qual a textura recomendada para uma pele mais velha?

“Os mais indicados são os corretivos com textura líquida e cremosa, pois tendem a ser mais hidratantes. Existem também alguns corretivos que fazem um efeito óptico de blur na pele ajudando a disfarçar a textura da região”, explica Cintia. Ela completa dizendo que é bom evitar o que tem acabamento mate.

Como aplicar corretivo em pele madura

O corretivo pode ter ativos e ser líquido, ou cremoso, mas a preparação de pele sempre será essencial. Antes de aplicá-lo, utilize um hidratante na área dos olhos – Cintia Fonseca recomenda um que tenha ácido hialurônico e sugere fazer uma massagem com o dedo anelar em movimentos circulares até a absorção do produto.

Temos que respeitar a textura da nossa pele e também as rugas, não dá para caminhar contra o tempo, mas a maquiadora compartilhou um truque na hora da aplicação para marcar menos as linhas de expressão.

“A dica é aplicar com um pincel de esfumar, pode até ser um pincel de esfumar olhos que você pode destinar para a aplicação de corretivo, dessa forma o produto fica na quantidade correta sem acumular nas linhas”, explica a maquiadora. Evite excessos, esse ponto é importante!

Para selar o produto, você pode usar um pó translúcido. Cintia sugere que a aplicação seja feita “com um pincel pequeno e fofinho e ir esfumando na direção contrária as linhas abaixo dos olhos ( da maçã do rosto até o nariz) e claro, pouco produto.”

Uma dica final para disfarçar aparência de cansaço ou de bolsas

Você escolheu o produto certo, fez toda a preparação de pele, mas ainda quer dar uma revitalizada maior da região dos olhos. Bom, Cintia Fonseca tem mais uma carta na manga: “Podemos também fazer um efeito de iluminação na região. A dica é, após camuflar a região com um corretivo com cobertura no tom da pele, usar um corretivo mais claro apenas na região com maior profundidade nas olheiras, como canto interno dos olhos”.