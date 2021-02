10 receitas de drinques sem álcool para quem não abre mão de se refrescar

Nos dias quentes, um refresco vai muito bem para amenizar as altas temperaturas do verão. Além dos sucos e chás gelados, por que não um drinque? E mesmo para quem quer fugir das bebidas alcoólicas é possível se refrescar com preparos saborosos. As dicas são ainda uma ótima pedida para as grávidas, basta ter cuidado com alguns alimentos não recomendados durante a gravidez, como a canela.

De um intenso Bloody Mary a um cítrico Limoncello, listamos alguns drinques sem álcool que são deliciosos e possíveis de preparar em casa em poucos passos. Confira:

