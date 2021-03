Os lançamentos de Ovos de Páscoa para 2021

Com mais uma Páscoa em casa, por conta da pandemia do coronavírus, o jeito vai ser celebrar a data num momento mais íntimo, mas ainda assim cheio de afeto e alegria. Além de juntar a família (por videoconferência!) para um almoço saboroso, a data merece um mimo, como os irresistíveis Ovos de Páscoa.

Com as lojas físicas fechadas em diversas regiões do país, as chocolaterias passaram a apostar no delivery para manter suas atividades. Sendo assim uma grande oportunidade para comer um bom chocolate ou até presentear alguém especial. As grandes marcas também estão garantindo que seus ovos de chocolate estejam disponíveis para entrega por meio dos supermercados e aplicativos de delivery.

Entre as grandes novidades do ano estão ovos com muito doce de leite, recheio de marshmallow, paçoca e até grão de pólen!.

Confira uma seleção de lançamentos de Ovos de Páscoa para 2021:

1) MakeMake – Ovo Dark 75% com Grãos de Pólen, R$ 115,90 (440g) – à venda no site

2) Danke – Ovo de chocolate ao leite com recheio de chocolate branco crocante, R$ 49,00 (200g) – à venda no site



3) Havanna – Ovo de Chocolate ao Leite recheado de Dulce de Leche e Nozes, R$ 94,90 (400g) – à venda no site

4) Kopenhagen – Ovo Nhá Benta Exagero, R$ 124,90 (400g) – à venda no site



5) Outback – Sobremesa de Páscoa Do It Yourself, composta por duas bandas de chocolate meio amargo, brownies de Chocolate Thunder e de Havanna Thunder e, para finalizar, calda de chocolate, calda de doce de leite Havanna e crumbles de brownie Havanna Thunder, R$ 29,90 (tamanho individual) – à venda por delivery

1) Eataly – Ovo de chocolate ao leite, R$ 63,99 (200g) – à venda na loja e por delivery

2) Pati Piva – Ovo Bruxinha de Doce de Leite, de chocolate ao leite com recheio de doce de leite mole e bolachinhas crocantes.Contém um bombom de chocolate ao leite com recheio de brigadeiro e outro de chocolate ao leite com recheio crocante, R$ 120,00 (190g) – à venda no site

3) America – Ovo de chocolate ao leite Callebaut recheado de marshmallow, brigadeiro de colher e a exclusiva Farofa Crocante America (em parceria com a chef Carole Crema). R$ 129,00 (380g) – à venda por delivery

4) Chocolat du Jour – Ovo Choco Bean to Bar Macadâmia, três ovos de chocolate nos sabores: macadâmia levemente salgadas e caramelizadas com chocolate ao leite (ovo maior), macadâmia com brûlée (ovo médio) e nougat (ovo pequeno), R$ 195,00 (260g) – à venda no site

1) St Marche – Ovo Crocante com castanha de caju, com chocolate ao leite e castanhas de caju, R$ 69,90 (350g) – à venda nas lojas e site

2) Lindt – Ovo Lindor Perfect Bliss, com 24 trufas dos 12 maiores sucessos de Lindor em embalagem para presentear, R$ 219,90 (650g) – à venda no site

3) GoldKo – Ovo Cookies & Cream, com casca de chocolate ao leite, com zero adição de açúcar e recheada com a crocante pasta de Cookies & Cream, R$ 99,90 (380g) – à venda no site

4) Cacau Show – Ovo Mezzo com Paçoquita, com dupla camada de chocolate ao leite e branco com pasta de amendoim. Acompanha duas paçocas da marca Paçoquita. A partir de R$ 49,90 (290g) – à venda no site ou delivery

1) Mariana Junqueira – Ovo Pão de Mel, meia casca maciça recheada de pão de mel e doce de leite argentino, R$ 238 (400g) – à venda no site

2) Tchocolath – Ovo trufado de pão de mel, R$ 130,00 (400g) – à venda no site

3) Nestlé – Alpino, chocolate no tradicional formato de ovo com um bombom Alpino® tradicional. Preço médio: R$ 46,99 (337g) – à venda nas Lojas Americanas

4) Empório Santa Maria – Ovo de Vinho do Porto, chocolate belga recheado com creme de Vinho do Porto, R$ 149,00 (350g) – à venda na loja e delivery

1) Garoto – Baton® Buttons, ovo de chocolate Baton, vem com um sachê de chocolate Buttons ao leite e branco e com um QR na embalagem para acesso ao game interativo com tema espaço. Preço médio: R$ 32,99 (172g) – à venda nas Lojas Americanas



2) Lacta – Ovo Tripla Camada Cheesecake de Morango, de chocolate branco com recheio sabor cheesecake de morango e biscoito na casca. Preço sugerido R$ 59,90 (320g) – à venda nas Lojas Americanas

3) Chocolates Brasil Cacau – Ovo Recheado Pudim de Leite, de chocolate ao leite, recheio de leite condensado com chocolate branco e caramelo, R$ 64,90 (400g) – à venda no site ou delivery

4) Ofner – Ovo Choco Avelã Nut, de chocolate ao leite com camada de recheio de creme de avelã envolto por casca crocante de chocolate ao leite com pedaços de avelã, R$ 129 (400g) – à venda pelo site ou delivery

