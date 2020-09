Chá gelado com hibisco

Modo de preparo

1 pedaço de 2 centímetros de gengibre picado

1 colher (sopa) de folha seca de hibisco

1 colher (sopa) de folha seca de hortelã

Suco de 4 limões-cravo ou siciliano

Rodelas finas de limão para finalizar

Em uma panela grande com 1/2 litro de água fervente, cozinhe o gengibre por cinco minutos. Acrescente as folhas de hibisco e de hortelã e desligue o fogo. Tampe a panela e deixe em infusão por sete minutos. Coe e espere esfriar completamente. Só então acrescente o suco de limão. Sirva bem gelado com rodelas de limão.

*Receita da culinarista Juliana Palma (Um menu vegano com toques franceses para variar o cardápio)