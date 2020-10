Cordial de especiarias com chá verde

Modo de preparo

Para o cordial

2 xícaras de suco de laranja

1/2 xícara de suco de limão

1 1/3 xícara de açúcar mascavo

4 sementes de cardamomo

2 canelas em pau

4 fatias de gengibre de cerca de 1 centímetro

1 pitada de sal

Para o chá verde

2 xícaras de chá verde preparado e gelado

2 xícaras de água com gás

Folhas de hortelã e gelo para finalizar

Prepare o cordial Em uma panela, leve ao fogo todos os ingredientes e deixe ferver , mexendo de vez em quando, até que vire um caramelo não muito espesso. Coe, deixe esfriar e armazene em uma garrafa fechada.

Prepare o chá verde Em uma jarra com o chá verde, vá adicionando o cordial aos poucos, dosando conforme o paladar. Bata em uma coqueteleira, distribua entre os copos e complete com a água com gás. Finalize com gelo e folhas de hortelã.

*Receita da chef Estela Passoni