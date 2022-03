Receitas com chocolate para celebrar o Dia do Cacau

Matéria-prima do chocolate e um dos frutos símbolos do Brasil, o cacau é uma iguaria versátil. O chocolate não é o único destino do cacau, são diversos os produtos derivados de sua polpa e amêndoas, como mel, cacau em pó, melaço e até cachaça.

Leia também: Saiba como é feito o chocolate

O fruto se desenvolve nos cacaueiros e, mais tarde, dão origem a uma das iguarias mais valorizadas no mundo. É na amêndoa da fruta, de sabor amargo, que se encontra o início do chocolate. É possível consumi-la inteira, basta torrar, ou transforma-la em chocolate. Para isso, a receita é feita a partir da junção de nibs (amêndoas trituradas) e açúcar. Sendo assim, para ter uma barra 70% cacau, é preciso que 70% de seu peso venha de nibs e 30% seja açúcar.

Celebrado no dia 26 de março, o Dia do Cacau é uma boa oportunidade para os amantes de chocolate testarem novas receitas em casa. De babka a torta-musse, confira a seguir receitas com chocolate de dar água na boca!

Perfeito para ocasiões especiais, esse bolo vai virar seu novo favorito! Veja aqui a receita.

A receita da chef Silvia Percussi é para os amantes da combinação entre chocolate e café. Veja aqui.

Um bolo de sabor caseiro e fácil de fazer! Essa receita, que você confere aqui, vai muito bem com um cafezinho.

Perfeita para servir de sobremesa, essa receita leva biscoito triturado na massa. É fácil de fazer, veja a receita.

A Babka, pão que tem origem nas comunidades judaicas do leste da Europa, é uma receita perfeita para o café da manhã! Aprenda a fazer.

Com chocolate meio amargo nos ingredientes, essa torta ganha crocância e delicadeza com as avelãs. Confira o passo a passo.

Com apenas seis ingredientes, essa sofisticada torta é uma boa para servir em ocasiões especiais. Aprenda a receita.

Com cacau e óleo de coco, essa receita leva ingredientes saudáveis e tem sabor suave. Veja a receita.

Com poucos ingredientes, essa receita sofisticada vai surpreender pela praticidade! Veja como preparar.

Que tal servir brigadeiro como aperitivo? Essa dica é ótima para festas! A receita está aqui.

Que tal servir frutas numa cestinha de chocolate? Essa receita vai impressionar à mesa! Aprenda a fazer.

O amargor do nibs de cacau combinam perfeitamente com a acidez do cupuaçu. Veja a receita da chef Ana Luiza Trajano.