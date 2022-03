Brinde ao brilho: aprenda a fazer drinks com muito estilo

O cenário disco do bar Infini, em São Paulo, é inspiração para celebrar permitindo-se ousadia e criatividade. Para acompanhar, os drinques feitos pelo head bartender Victor Zucaroni e os petiscos da carta assinada por Daniela França Pinto. Confira as receitas a seguir:

O sabor amadeirado do clássico Negroni harmoniza com a hora do aperitivo – o dulçor da bebida permite servi-la com os croquetes de cordeiro.

Cremoso, intenso e adocicado, o Espresso Martini é a pedida certa para acompanhar um chocolate nos dias frios.

Com adição da fruta, o Grapefruit Collins ganha um toque amargo que o transforma num drinque mais complexo – o gim finaliza a combinação refrescante.

Continua após a publicidade

A citricidade do Gold Apple Sour (acima) e do Daiquiri pede um aperitivo caprichado, caso do club sandwich com hadoque ao limão-siciliano e dill.

Intenso, sofisticado e aromático, o Dry Martini não pode faltar numa noite animada e dispensa companhia. Mas, se quiser, harmonize com um bom queijo.

Com o equilíbrio perfeito entre o cítrico e o adocicado, o drinque Penicillin é finalizado com gengibre cristalizado e vai bem com frutos do mar.

TEXTO Marina marques | FOTOS Juliana Frug

PRODUÇÃO Melissa Thomé | DIREÇÃO DE ARTE Kareen Sayuri