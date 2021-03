Bolo de chocolate decorado

Modo de preparo

Para a massa

1/4 de xícara de chocolate em pó

2 ½ xícaras de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 ½ xícara de óleo de canola

1 ½ xícara de açúcar

2 ovos

1 xícara de creme de leite

2 colheres (chá) de vinagre branco

1 colher (chá) de baunilha

1 colher (sopa) de anilina vermelha

Manteiga para untar

Raspas de chocolate ao leite e chocolates Kit Kat para decorar

Para o recheio

1 xícara de creme de leite

2 barras (180 gramas cada uma) de chocolate meio amargo

Prepare a massa Em uma vasilha, misture o chocolate em pó, a farinha e o bicarbonato. Reserve. Na batedeira, bata o óleo e o açúcar até misturar bem. Junte os ovos, um de cada vez, batendo até formar um creme leve. Aos poucos, acrescente a mistura de chocolate reservada, alternando com o creme de leite. Junte o vinagre, a baunilha e a anilina e bata ligeiramente. Divida entre duas fôrmas de 23 centímetros de diâmetro, untadas com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 30 minutos ou até que, ao enfiar um palito no centro, ele saia limpo. Prepare o recheio Em uma panela, ferva o creme de leite, junte o chocolate e mexa até derreter. Deixe esfriar. Desenforme os bolos e espalhe 1/4 do recheio sobre um deles. Disponha o outro bolo por cima e cubra tudo com o creme restante. Decore a superfície com as raspas de chocolate e a lateral com o Kit Kat e sirva. Rende 10 fatias.

*Receita da culinarista Bettina Orrico