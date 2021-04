Babka de chocolate

Modo de preparo

Para o recheio

100 gramas de manteiga sem sal

3/4 xícara (120 g) de açúcar de confeiteiro

90 gramas de chocolate meio-amargo (entre 50% e 60% cacau)

1/3 xícara (30 g) de cacau em pó

Raspas de 1 limão siciliano ou laranja

Para a massa

2 xícara (275 g) de farinha de trigo

5 gramas de fermento biológico seco

2 1/2 colheres (sopa) (25 g) de açúcar de confeiteiro

½ colher (chá) de sal

2 ovos batidos

50 mililitros de leite

80 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente

Para a calda

2/3 xícaras (100 g) de açúcar de confeiteiro

100 mililitros de água

Prepare o recheio Forre uma forma de bolo inglês com papel manteiga. Em uma panela, adicione a manteiga, o açúcar e o chocolate do recheio e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até derreter e ficar homogêneo. retire do fogo, acrescente o cacau em pó e misture bem para dissolver. Despeje o creme de chocolate em um bowl para esfriar e reserve.

Prepare a massa Na tigela da batedeira, com o gancho para massas, adicione a farinha de trigo. De um lado, coloque o fermento e, do outro, o açúcar e o sal. Faça um furo no meio da farinha e adicione os ovos batidos e o leite. Ligue a batedeira em velocidade baixa e bata por cerca de 3 minutos, até firmar a massa. Aumente a velocidade para média e acrescente a manteiga, um pouquinho por vez. Espere o pedaço de manteiga ser totalmente incorporado à massa antes de adicionar o próximo. Depois de adicionar toda a manteiga, continue sovando em velocidade média até obter uma bola de massa lisa e brilhante. Em uma superfície levemente enfarinhada, abra a massa em um retângulo de 40x30cm com a ajuda de um rolo. Fique com um dos lados de 40cm próximo a você. Espalhe o creme de chocolate e as raspas de limão, deixando uma margem de 1cm nas laterais. Enrole a massa, partindo da lateral mais próxima, formando um rocambole, o mais apertado que conseguir. Deixe o fecho da massa para baixo e gire-a, de forma que uma das extremidades fique virada para você. Com uma faca bem afiada, corte a massa ao meio no sentido do comprimento, deixando cerca de dois dedos ainda unidos na extremidade superior. Vire os lados cortados (onde dá para ver o recheio) para cima e comece a trançar: o pedaço da direita passa por cima do da esquerda, até que a trança esteja pronta. Transfira a babka para a forma, cubra com um pano ou plástico, e deixe crescer por duas horas ou até dobrar de tamanho. Cerca de 20 minutos antes de assar, pré-aqueça o forno a 200ºC. Asse a babka por 15 minutos, depois reduza o forno para 180ºC e asse por mais 30 minutos, ou até estar dourada e, ao inserir um palito no centro, ele sair limpo.

Prepare a calda Enquanto a babka está no forno, faça a calda. Em uma panela pequena, adicione o açúcar e a água e leve ao fogo médio. Mexa até que o açúcar dissolva. Abaixe o fogo e deixe ferver, sem mexer, até ficar na textura de um xarope – cerca de 5 minutos. Quando a babka estiver pronta, pincele a calda fria sobre a babka quente. Deixe esfriar por alguns minutos para conseguir manuseá-la. Sirva ainda morna ou em temperatura ambiente.