Contrasto de chocolate com frutas vermelhas

Modo de preparo

Prepare a casquinha Coloque o chocolate em uma tigela sobre uma panela pequena e derreta em banho-maria. Forre pequenas fôrmas de alumínio com papel antiaderente para assar, já no formato da casquinha. Pincele toda a superfície do papel com uma camada bem fina de chocolate. Leve ao freezer até endurecer e desenforme na hora de servir, com cuidado para não quebrar.

Prepare o recheio Coloque o chocolate em uma tigela de vidro sobre uma panela pequena e derreta em banho-maria. Assim que derreter, mantendo em fogo baixo, acrescente o leite e cozinhe por mais alguns minutos até que a misture se incorpore totalmente. Transfira a calda para jarras pequenas. Retire as casquinhas do freezer e coloque-as em pratos de sobremesa. Adicione algumas frutas congeladas dentro de cada casquinha e sirva com a jarrinha de chocolate branco bem quente, para que a calda seja despejada na hora de consumir.

*Receita da chef Silvia Percussi, da Vinheria Percussi (confira aqui mais receitas)