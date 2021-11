Bolo de chocolate com brigadeiro de cacau

Modo de preparo

Prepare a massa Na batedeira, em baixa velocidade, misture os ingredientes secos. Em uma vasilha, misture o leite de amêndoa e o suco de limão. Junte à batedeira com os demais ingredientes. Aumente a velocidade e bata por cerca de dois minutos ou até obter uma massa homogênea. Transfira para duas fôrmas de fundo removível com cerca de 20 centímetros de diâmetro, untadas com óleo de coco e polvilhadas com cacau belga. Alise a superfície com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por meia hora ou até que, ao enfiar um palito na massa, ele saia ligeiramente úmido. Deixe esfriar.

Prepare o brigadeiro de cacau Em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo baixo, mexendo até desgrudar do fundo do utensillio. Desenforme as massas e, com o auxílio de uma espátula, cubra uma delas com uma quantidade generosa de brigadeiro. Disponha a outra massa por cima e cubra todo o bolo com o brigadeiro restante. Decore com lascas ou raspas de chocolate meio amargo na superfície.

*Receita da confeiteira Isabela Akkari