Chocolate no café da manhã pode fazer bem à saúde, revela pesquisa

O alimento considerado um dos maiores inimigos da alimentação saudável pode ser seu melhor amigo. Sim! Estamos falando do chocolate, escolha tão evitada por quem busca a reeducação alimentar, mas que pode ser vista com outros olhos após a divulgação de um estudo da Federação das Sociedades Americana de Biologia Experimental.

A análise foi realizado por pesquisadores do hospital Brigham and Women, nos EUA, com 19 mulheres que passavam pela pós-menopausa. Elas consumiram 100 g de chocolate ao leite pela manhã ou uma hora antes de se prepararem para dormir. A pesquisa foi feita durante duas semanas.

Assim, os especialistas compararam as mulheres que consumiram chocolate com as que não consumiram. O resultado foi surpreendente.

À noite, o doce pode alterar o metabolismo e levar a padrões de sono mais regulares. Pela manhã, ele pode ajudar a queimar gordura e reduzir os níveis de glicose no sangue.

Para o The Sun, o neurocientista Frank AJL Scheer, que participou da pesquisa, comentou que os resultados mostram que, ao comer chocolate, as mulheres sentiam menos fome e tinham menos desejo por doces. “Especialmente quando ingeriam chocolate à noite. Além disso, os níveis diários de cortisol eram mais baixos ao comer chocolate de manhã do que à noite”, destacou.