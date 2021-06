Moro in camicia (bolinho de chocolate com zabaione)

Modo de preparo

Prepare a massa Em uma panela pequena em fogo baixo, posicione uma tigela de vidro e derreta o chocolate em banho-maria com a manteiga. Deixe esfriar e reserve. Na batedeira, bata as claras em ponto de neve. Reserve. Em outro recipiente, bata as gemas com o açúcar até obter um creme branco. Adicione o chocolate derretido a essa mistura e bata mais um pouco. Delicadamente, incorpore as claras em neve e metade das amêndoas. Em forminhas redondas untadas e enfarinhadas, espalhe o restante das amêndoas e despeje a massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C de 30 a 40 minutos ou até a massa estar seca por fora e cremosa por dentro. Espere esfriar e desenforme.

Prepare o zabaione Em uma panela, misture as gemas com o açúcar. Leve ao fogo baixo e cozinhe em banho-maria. Aos poucos, junte o café e misture até encorpar. Não deixe ferver. Reserve. Na hora de servir, incorpore a clara em neve ao zabaione e despeje em cada bolinho. Se preferir, sirva gelado – embrulhe os bolinhos em filme plástico antes de levá-los à geladeira.

*Receita da chef Silvia Percussi, da Vinheria Percussi (confira aqui mais receitas)