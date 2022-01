Bosco: um menu de receitas afetivas e amor à arquitetura

A memória afetiva está nas massas frescas, nos drinques e em todo o casarão que abriga o restaurante paulistano Bosco. Mas as surpresas vão além e envolvem até um feito de Oscar Niemeyer na parede. A seguir, é possível entrar nessa história saborosa contada pelo menu da chef ​​Natália Ebone

oi numa noite de outubro de 1996, embalada por música e pratos fartos – e provavelmente também muitas taças de vinho –, que o arquiteto Oscar Niemeyer decidiu, de forma despretensiosa, presentear as paredes de um casarão da década de 1940 com seus esboços. O espaço pertencia ao Buttina, restaurante aberto havia apenas dois meses no bairro de Pinheiros, em São Paulo.

Hoje, 25 anos mais tarde, seus rabiscos permanecem intactos, agora emoldurados nas paredes que pertencem ao Bosco, italiano recém-inaugurado no mesmo endereço pela família Ebone. Um dos nomes mais importantes da arquitetura brasileira, Niemeyer, então com 89 anos, deixou eternizado na estrutura da casa o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, uma de suas criações mais famosas e que havia acabado de ser concluída; do outro lado do hall, encontra-se uma mulher deitada, com linhas curvilíneas que assemelham-se a uma montanha.

Logo na primeira visita, ao ver os desenhos na parede, Felipe Ebone – sócio do negócio junto à irmã, Natália, e à mãe, Salete – decidiu que as curvas do artista iriam guiar a casa, do espaço físico ao cardápio. Na bancada do bar, desenhada em formato de onda, são feitos drinques autorais, como o próprio Niemeyer, coquetel que leva cachaça infusionada com cumaru, vermute e ginger ale.

Da cozinha saem pratos criados por Natália, que herdou da mãe a paixão pelo preparo de receitas. As massas, todas feitas artesanalmente, são resultado de muito estudo e testes feitos pela matriarca, que começou sua história vendendo massas há mais de 30 anos.

“Quando era casada, gostava muito de receber os amigos para jantar. Eram eventos únicos, todo mundo amava. Então decidi abrir uma casa de massas e meus filhos sempre me acompanharam. Eles viveram nesse contexto de farinha e ovo”, brinca Salete sobre o negócio que teve início em Passo Fundo (RS), sua cidade natal. Em 2000, vieram para São Paulo e, desde então, estiveram unidos para fazer o empreendimento da família acontecer.

Os irmãos resolveram pincelar o cardápio do Bosco com criações que vão do Norte ao Sul da Itália, com opções para petiscar com os drinques da casa. É o caso do polvo, servido com acompanhamentos delicados que ressaltam o sabor do fruto do mar.

“Costumamos brincar que nossa tábua parece uma tela de pintura, porque tem elementos que se completam visualmente. Além do gorgonzola, trouxemos ainda o canastra do Serjão, um queijo nacional premiado por três anos consecutivos e de sabor intenso incomparável”, comenta Natália sobre a tábua de embutidos, que inclui uma focaccia feita na casa.

A rotina da família é intensa, mas lidar com os ​​percalços certamente fica mais agradável dentro do casarão. Além dos rascunhos de Niemeyer, o espaço foi agraciado com um quintal nos fundos, restaurado pela própria Salete, e também por grandes ​​jabuticabeiras, herança do antigo estabelecimento. Foram apenas dois meses de obra até as portas se abrirem em novembro de 2021, logo após encerrarem uma empreitada anterior.

“Ver esse projeto pronto é um sentimento de recomeço, principalmente pelo setor gastronômico ter sido tão devastado pela pandemia. E trabalhar em família traz um sensação de que, no fim, dá tudo certo”, comenta Felipe. Em sintonia com o irmão mais velho, Natália compartilha esse entusiasmo em contar com os parentes na equipe. “Trabalhar junto tem seus problemas, como em todo relacionamento, mas funcionamos muito bem. O Felipe me entende no olhar e minha mãe soma muito pela experiência dela, acabamos nos complementando”, finaliza a chef.

Confira as receitas do menu preparado por Natália Ebone, do Bosco:

Texto: Marina Marques | Fotos: Raphael Criscuolo

Produção: Florise Oliveira | Concepção visual: Lorena Baroni Bósio