Vinhos e espumantes perfeitos para o verão

Sol, calor, piscina… É muito comum os brasileiros associarem a temporada de calor à cerveja e drinques com muito gelo. Mas que tal harmonizar o verão com vinho?

Além dos brancos, rosés e espumantes – que são leves, vão bem com frutos do mar e refrescam nos dias quentes – é possível consumir até alguns tintos mesmo na estação mais quente do ano. Para isso, a dica é recorrer às uvas mais propícias (frutadas), aos rótulos de corpo mais ligeiro, respeitar a temperatura ideal na hora de servir e, por fim, brindar!

Selecionamos alguns rótulos que vão muito bem para o verão, confira:

BRANCOS E ROSÉS

1) Vivid Rosé, R$ 59,90, na Evino: Com doçura marcante e feito para tomar com uma pedrinha de gelo, Vivid é um rosé perfeito para os dias quentes do ano. Aposte na degustação com queijos como gouda, feta e brie.

2) Reserva Rosé Valle del Rapel D.O. 2020, R$ 59,90, na Evino: Sub-região do Valle Central, o Valle del Rapel foi o palco escolhido para o cultivo orgânico da vinícola Emiliana Vineyards na elaboração deste rosé vegano refrescante, leve e com aroma de frutas vermelhas maduras. Aposte na harmonização com comida japonesa.

3) Chablis Les Chanoines 2018, R$ 418, na World Wine: Elaborado por um dos mais famosos produtores da região, este Chablis é cítrico, fresco e complexo. Seu nariz é marcado por pêssegos frescos, lima, além de toques minerais e florais. Ideal para harmonizar com frutos do mar, como ostras, camarão e lagostas.

4) Cruzeiro Vinho Verde, R$ 42,90, na Evino: Refrescante e com ótima acidez, este rótulo impressiona com seus aromas frutados e toques herbáceos bem típicos dos rótulos da região portuguesa. Para uma experiência ainda melhor, aposte na harmonização com sushi e sashimi, ou uma salada caprichada.

5) Maison Castel Classics Rose D’Anjou AOC 2018, R$ 79,90, na Evino: Apelação do Vale do Loire, uma das mais prestigiadas regiões da França, Anjou sofre influência direta do rio do Loire e, sob clima oceânico da região, os vinhedos são beneficiados, originando rótulos memoráveis como este Rosé d’Anjou, clássico levemente doce elaborado pela renomada Castel. Acompanha bem uma moqueca de camarão.

6) Vibra! branco, R$ 12,90, na Evino: Além de prático, esse vinho em lata proporciona aromas que vão de flores brancas a frutas cítricas. Acompanha bem pratos vegetarianos leves ou casquinhas de siri.

ESPUMANTES

1) Espumante Monte do Pintor, R$ 155,21, na Alentejana: Espumante de cor citrina que possui aroma de extrema delicadeza, apresentando toques citrinos, minerais e frutos secos. Na boca, possui um sabor de mousse elegante, culminando num final intenso e fresco.

2) Arnoux Crémant du Jura Brut Nature, R$ 389,00, na World Wine: Crémant Blanc de Blancs sem dosagem, este espumante assinado por Jérôme Arnoux é complexo, elegante e sedoso. Espumante com acidez equilibrada, rico em notas de frutas brancas maduras, flores brancas e toques minerais.

3) Chenet Ice Rosé, R$ 89,00, na World Wine: O Espumante JP. Chenet ICE é famoso pela sua modernidade e versatilidade, principalmente para drinques. Consumir com três pedrinhas de gelo e frutas.

Continua após a publicidade

4) Espumante Séries By Salton Brut, R$ 37,90, na Vinho Fácil: Espumante brasileiro produzido com o método Charmat, que ajuda a preservar as características das uvas utilizadas em sua produção. As castas Ugni Blanc e Prosecco formam o blend deste espumante. À boca, sente-se um vinho leve, cremoso e com acidez agradável. Traz aromas de banana, flores brancas, frutas frescas, lima e maçã. Harmoniza com risoto de alho-poró, canapés, casquinha de siri e espetinho de camarão.

5) Arya Prosecco Brut, 250 ml, R$ 29,90, na Wine: Fresco, cremoso e com perlage constante. Harmoniza bem com aperitivos, salada, canapés, e grelhados.

6) Dark Horse Brut Bubbles, 375 ml, R$ 35,18, na Wine: Versátil, leve e refrescante, esse espumante traz a pegada californiana de forma inusitada. Harmoniza com petiscos, churrasco, tábua de frios, queijos e pizza.

TINTOS

1) Aros Pinot Noir 2019, R$ 39,90, na Evino: Um tinto leve feito com Pinot Noir, para ser tomado mais fresquinho ­– basta deixar 30 minutos na geladeira antes de servir. Apresenta notas de morango e acidez equilibrada, perfeito para harmonizar com uma pizza na sexta à noite.

2) Aniello 006 Riverside Estate Pinot Noir 2018, $ 120,00, na World Wine: Elaborado a partir de vinhas localizadas em Mainque, no Alto Valle del Río Negro, esse Pinot Noir tem estrutura e equilíbrio. Seu estágio durante 12 meses em carvalho francês aporta estrutura, complexidade e elegância para ao rótulo. Harmoniza com pratos à base de aves, ou uma massa salteada em manteiga com ervas.

3) Escudo Rojo Gran Reserva Blend 2018, R$ 198,00, na World Wine: Blend de regiões do Valle Central do Chile, Escudo Rojo Blend é o vinho mais tradicional da propriedade. Estagiando durante 12 meses em barricas de carvalho, sendo 50% novas, este corte de Cabernet Sauvignon, Carmenere, Syrah, Petit Verdot e Cabernet Franc. É elegante, com notas de frutas vermelhas e pretas maduras, especiarias, além de toques florais e defumados.

4) Parede Caiada Tinto, R$ 41,90, na Vinho Fácil: Um tinto elaborado por um blend das uvas mais tradicionais portuguesas que traz aromas e sabores frutados. Harmoniza com carne de churrasco, pizza, batata recheada com queijo e bacon e risoto de linguiça.

5) Beaupont, R$ 41,06, na Wine: Um tinto francês e fácil de beber. É um blend de frutas e combina com carne vermelha, filé grelhado, queijos maduros, espaguete com molho de tomate e pizza de calabresa. O destaque do Beaupont é que ele é screw cap, ou seja, ótimo para ocasiões que exigem praticidade.

6) Dark Horse Pinot Noir, R$ 35,18, na Wine: Por ser da uva Pinot Noir, esse é um vinho descomplicado para se beber em momentos descontraídos, como na praia ou piscina. Vai bem com aves, massas e carne de porco.

*Esta matéria pode gerar comissão através dos links comerciais divulgados. Os valores informados e o estoque disponível se referem ao momento da produção desta matéria. CLAUDIA não se responsabiliza por mudanças nos preços, consultados no dia 13 de dezembro de 2020.

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva: