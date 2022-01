Backsplash na cozinha: ideias criativas para inspirar sua reforma!

Está pensando em dar uma repaginada na sua cozinha agora no começo do ano? Então, que tal fazer um painel charmoso em frente à pia? Conhecido como backsplash ou frontão, este painel serve para proteger a parede dos respingos de água e também para trazer um detalhe interessante para o ambiente, que pode ser colorido, estampado ou texturizado. Logo abaixo, você confere algumas inspirações!

Bem colorido

Nesta cozinha de estilo boho não faltam cores para trazer alegria ao ambiente. E o backsplash é o elemento que atrai todos os olhares. Feito de ladrilhos hidráulicos com estampa colorida, o painel de harmoniza com o azul e os elementos de madeira e bambu do restante do ambiente.

Estampa gráfica

Para quem gosta de um estilo mais sóbrio, eis uma opção! Os armários no tom verde-escuro roubam a cena, enquanto o frontão de azulejos com estampa gráfica aparecem como coadjuvantes charmosos.

Granilite

A granilite voltou a ser tendência de decoração há alguns anos e parece que ainda vai ficar em destaque por algum tempo. O revestimento famoso nos anos 1970 costuma aparecer em diversas releituras também e esta é uma delas. Nesta cozinha, o painel se destaca na paleta clarinha.

Espinha de peixe

Aqui, uma paginação diferente no frontão: a espinha de peixe. Ladrilhos estreitos e compridos foram assentados neste desenho clássico. Com acabamento em alto brilho e no tom verde-escuro, o painel se destaca na marcenaria azul.

Textura de cimento

Com uma atmosfera urbana e descolada, esta cozinha combina cores sóbrias com um tom laranja bem vibrante. E o backsplash recebeu um revestimento que lembra a textura do cimento queimado para acompanhar o estilo contemporâneo do ambiente.

Tons pastel

Com jeito de casa de bonecas, esta cozinha exibe uma paleta de tons pastel e o backsplash não fica de fora. Repare que o painel de azulejos num tom azul clarinho tem um desenho diferente e sobre até a coifa.