Os lançamentos de beleza que vão bombar no verão

A melhor forma de se preparar para o novo ciclo é ter uma rotina de autocuidado. As novidades de beleza trazem glamour e muita inspiração do início ao fim do dia

1) Merci!

Já pode pensar na ideia de presente! Pela primeira vez, a Lancôme faz uma coleção de beleza inspirada na série Emily in Paris. A coleção é limitada e traz toda essência francesa através da máscara de cílios Monsieur Big, o batom L’Absolu Rouge (R$ 189), em três cores, e o clássico chaveiro da Torre Eiffel, símbolo da personagem principal do seriado.

2) Proposta natalina

Em homenagem às comemorações de final de ano, a L’Occitane en Provence lança duas fragrâncias com edições limitadas das linhas de Néroli & Orquídea e Rosas. Além do perfume, Rose Jasmin (R$ 399) traz opções como loção corporal, sabonete líquido e outros produtos para um ritual completo de beleza.

3) Naquele tom

A tendência dos tons arroxeados chega com tudo. A nova linha Niina Secrets Eudora traz a paleta de sombras com oito cores exclusivas. A Palette Purple (R$ 104,99) vai do lilás ao violeta, mesclando com tonalidades quentes e frias – além da fácil esfumação e fixação na pele.

4) Representa

A linha de produtos de skincare Tiye marca um passo importante para a Salon Line. A proposta é valorizar e ressaltar a pele negra, já que os cosméticos são todos voltados para esse tom. Da pele mista a oleosa, tem produtos como sabonete líquido (R$ 26,53), sérum facial, hidratante e água micelar.

5) Bonita de pele

Indicado para todos os tipos de pele, o Retinol com Vitamina A (R$ 79) é o oitavo produto da Creamy Skincare. O “roxinho” se destaca não só pela embalagem e formulação, mas por melhorar e prevenir rugas finas, pigmentação e textura irregular. Além de deixar a pele uniforme e hidratada.

6) Autocuidado noturno

Tecnologia e alta performance são os efeitos do reconstrutor capilar Overnight Amend (R$ 43,90). A nova linha promove hidratação intensiva durante o sono, um jeito prático de recuperar e fortalecer os fios sem manchar a roupa de cama. O produto tem a mesma função da máscara e pode ser usado de duas formas – é para todos os tipos de cabelos.

7) Brasilidade

A Natura vem com mais um lançamento sustentável em forma de fragrância. Tanto na versão feminina quanto na masculina, o Essencial Palo Santo (R$ 196) é o perfume que exala natureza através de aromas e combinações como baunilha, amêndoas, canela e cravo.

8) Rápida e renovada

A Sallve traz uma proposta prática e completa para quem gosta de resultados imediatos. A nova Máscara Super Renovadora (R$ 69,90) promove esfoliação química, dando o efeito luminoso e uniforme na pele. Promete ainda reduzir a aparência dos poros em até 15 minutos.

9) Rotina relaxante

Com ingredientes naturais, o lançamento da Davines é a terapia capilar que toda rotina precisa. São quatro produtos da linha Elevating para equilíbrio e proteção do couro cabeludo. O Elevating Massage Oil (R$ 652,80) pode ser usado também em outras partes do corpo, como numa massagem relaxante.

10) Peeling diário

O Effaclar Sérum Ultra Concentrado (R$ 199,90) tem complexo tri-ácido antiacne que auxilia na renovação da pele e na redução de espinhas, cravos e marcas de acne. Além da sensação de uma pele mais fresca, o peeling limpa e purificada através da ação calmante – perfeito para quem foge de texturas oleosas.

11) Nostalgia

Colorido é tendência e a Haskell traz uma gama de tonalidades para se jogar na estação. Inspirado nos anos 2000, a coleção vem com cinco novas cores de esmaltes (R$ 7,90 cada um). Do roxo energizante ao verde limão e também o amarelo smiley para unhas nada básicas!