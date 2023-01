Testamos os lançamentos de protetor solar para o verão 2023

Um dos passos essenciais para um skincare possível é o uso de protetor solar, mesmo que você não esteja na praia ou curtindo um final de semana na beira da piscina. No verão, então, o cuidado precisa ser redobrado. Como sempre tive medo de insolação, manchas causadas pelo sol e outras consequências da exposição desprotegida, o produto está mais do que presente no meu dia a dia — inclusive, uma versão pocket para carregar na bolsa e reaplicar durante o dia. Por isso, aproveitei como ninguém a temporada mais quente do ano para testar os lançamentos de protetor solar para o verão 2023. Aqui vão as minhas impressões:

1. Protetor Solar Corporal, R$ 64,90, Sallve

Depois de algumas reformulações, a marca conseguiu chegar em um produto eficaz e confortável no corpo, que não deixa a pele esbranquiçada ou melada. Feito com manteiga de karité e óleo de semente de uva, ainda tem ótima ação hidratante.

2. Solar Expertise, R$ 44,90, L’Oréal Paris

O ácido salicílico, ativo queridinho quando o assunto é redução da oleosidade, garante pele limpa com efeito matte por 12h. Além da proteção, também oferece cuidado com o envelhecimento cutâneo. Possui versões com cor.

3. Protetor Solar Facial Anthelios Airlicium+, R$ 85,90, La Roche-Posay

O formato diferenciado torna seu transporte mais fácil: desses de colocar na bolsa para não esquecer de reaplicar ao longo do dia. A famosa água termal da marca compõe a fórmula, que ainda reduz em 39% a oleosidade da pele em apenas uma semana de uso.

4. Protetor Facial Antipoluição, R$ 71,90, Australian Gold

Com FPS 70, o produto tem ação antioleosidade e antienvelhecimento e proteção contra poluentes. A textura em gel é leve e tem efeito matte, sem obstruir os poros. É vegano, sem parabenos e, o mais legal, seguro para os corais.

5. Aqua Rich Watery Essence, R$ 63,99, Bioré

O mais vendido no Japão 2012, ele é hiper aquoso, facilitando a absorção e o frescor após a aplicação. A tecnologia exclusiva UV Micro Defense, com filtros UV micro encapsulados, uniformiza a pele, até mesmo em regiões com poros e marcas de expressão.

6. Solar Actine Fresh,R$ 69,99, Darrow

A vitamina E na composição promove ação antioxidante e hidratante, e a textura oil-free não deixa o corpo com aspecto pegajoso. Além de ser resistente à água, o produto não prejudica a vida marinha.

7. Ensolei Extreme Color, R$ 74,99, Profuse

O Solexyl® na fórmula é capaz de proteger o DNA da pele, graças aos componentes antioxidantes combinados com a vitamina E. A cor tem cobertura natural, que auxilia na uniformização.

8. Pro Stick Multifuncional, R$ 91,90, Pink Cheeks

Ideal para quem gosta de praticar esportes, este protetor em bastão com cor (são cinco tonalidades) é resistente à água e ao suor. Portanto, nada de se preocupar com o produto escorrendo no rosto. O toque seco tem acabamento aveludado, com fórmula cruelty-free.

9. Acqua Fluido Corporal,R$ 63,90, Boti.Sun

Novidade no Grupo Boticário, a Boti.Sun traz na sua linha de proteção solar um fluido 100% invisível, com embalagem prática para a aplicação, graças ao spray, e hidratação de 48 horas com vitaminas e extratos naturais.

