7 alimentos antioxidantes que ajudam no combate às impurezas do corpo

Alguns alimentos, além de apetitosos, são ricos em antioxidantes que ajudam na limpeza do organismo e no aspecto saudável da pele.

Confira uma lista com 7 ingredientes que prometem ajudar na sua saúde:

1. Azeite de oliva

Ingrediente ideal para cozinhar alimentos com baixo teor de caloria, o azeite é famoso por ter propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias devido a seu composto, a gordura monoinsaturada. A sugestão é consumir, no máximo, duas colheres de sopa por dia.

2. Linhaça

Abundante em ômega-3 e fibras, o alimento ajuda a não acumular impurezas dentro do corpo. Com isso, existe uma melhora na circulação de sangue e no combate a celulite.

3. Pepino

Além de ser um diurético natural e ajudar no combate contra inflamações na pele, o pepino é rico em vitamina A e C e sais minerais que podem ajudar a eliminar as impurezas do corpo.

4. Semente de abóbora

Perfeito para usar em saladas, o ingrediente ajuda a fazer com que o pH do sangue fique mais alcalino, promovendo um combate contra as inflamações.

5. Melão

Rico em fibras, a fruta tem os mesmos princípios que a semente de abóbora possui. O melão promove a alcalinização do pH do sangue ajudando na luta contra infecções.

6. Frutas cítricas

Limão, laranja e até goiaba, por conta da sua abundância em vitamina C, promovem uma melhora na circulação.

7. Açafrão

Usado para temperar receitas, a especiaria é rica em curcuminoides, propriedade ideal para combater inflamações e a rejuvenescer a pele.

Leia também: 5 alimentos que ajudam a melhorar a saúde da sua pele

+ 9 alimentos que ajudam a limpar a pele

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram