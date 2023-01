Cabelo verde de piscina: como resolver o problema

Quem não gosta de se refrescar com um bom mergulho nos dias quentes, não é? No entanto, o cloro pode ser um inimigo cruel dos fios loiros. Aproveitou as férias, mas acabou com o cabelo verde de piscina? O Hair Stylist Luigi Moretto dá dicas não só para reverter, mas também para cuidar para que isso não ocorra mais. E, o melhor, as sugestões são simples e qualquer um consegue fazer em casa.

O primeiro passo é seguir alguns cuidados para prevenir qualquer tipo de dano. Confira todas as dicas para manter o loiro saudável na estação mais quente do ano.

Por que o cabelo fica verde?

A cor esverdeada acontece pelo efeito do cloro nos fios descoloridos. “O que acontece muito nesta época do ano e que muitos não sabem, é que o PH das piscinas ficam muito desregulados devido aos grandes usos, e isso propicia a alteração de cor dos loiros. O excesso de cloro também é um fator que pode alterar os fios descoloridos, que ficam mais suscetíveis”, explica Luigi.

O sulfato de cobre, utilizado na manutenção e limpeza das piscinas, possui uma tonalidade azul que reage com o tom amarelado do cabelo, resultando em fios verdes. Além disso, no verão, o fio fica mais enfraquecido por microagressões do ambiente e com as cutículas mais abertas, os fios ficam mais frágeis e expostos.

Como evitar o cabelo verde?

“Antes de entrar na piscina, molhe os fios com água doce, e o ideal é sempre fazer um teste. É simples: molhe uma mecha do cabelo na água da piscina e observe se ela altera a cor. Se alterar, evite mergulhar de cabeça na água. Outra dica importante é sempre que sair da água, lavar em uma ducha de água doce para que o cloro não fique agindo”, aponta o especialista.

Continua após a publicidade

Uma outra opção para evitar os fios verdes é utilizar cremes e produtos com filtro solar para criar uma camada protetora contra a substância da água. Manter o cabelo sempre hidratado também ajuda a proteger os fios.

“Atenção ainda se o loiro for bem claro, nestes casos o ideal é sempre evitar mergulhar de cabeça, pois quanto mais descolorido for o fio, maiores as chances de haver alteração na cor por conta do cloro”, alerta.

Evitar fazer qualquer descoloração nos fios por pelo menos 15 dias antes de frequentar piscinas e praias é uma dica para evitar o desgaste das madeixas. Este tempo é essencial para que a porosidade do fio seja menor e, então, ele fique protegido do sulfato de cobre.

Como tirar o verde dos fios?

Se, mesmo mantendo todos os cuidados, os fios ainda ficarem esverdeados após um banho de piscina, existem algumas dicas para salvar. “Existem algumas dicas caseiras que até funcionam a curto prazo para resolver a questão quando se está viajando”, aponta o especialista.

Essas soluções rápidas, porém, não isentam a necessidade de uma ajuda profissional para cuidar da maneira correta dos fios. “De todo modo, o ideal é sempre procurar um profissional para resolver e assim não danificar ainda mais os fios.“

O profissional aconselha utilizar um xampu de limpeza profunda ou antiresíduos. Outra dica é utilizar leite no cabelo por cerca de 20 minutos e depois lavar normalmente. O bicarbonato de sódio misturado com água morna é mais uma opção que pode ajudar. “Lembrando que quando for fazer isso é sempre essencial hidratar bem os fios na sequência”, explica o hairstylist.