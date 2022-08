Skincare na gravidez: os cuidados você precisa ter durante o período

Você sabia que 75% das grávidas sofrem com melasma durante a gestação? Ou então que, por conta do aumento exuberante dos níveis hormonais do período, alterações cutâneas das mais variadas surgem sem pedir licença? Os exemplos são inúmeros, o que coloca o skincare como um dos cuidados importantes na rotina das futuras mães ou mesmo no período de amamentação.

“Existe uma lista das alterações mais comuns, mas é importante ressaltar que as alterações da pele de cada mulher durante a gestação são bastante individuais. Cada mulher tem uma reação dermatológica diferente. E em cada caso deve ser adotado um protocolo de acordo”, diz a dermatologista Marcella Alves, especialista em rejuvenescimento tridimensional da face, da Clínica Les Peaux. Segundo ela, é 1) fundamental você fazer um acompanhamento dermatológico; e 2) não deixar esse passo a passo (que pode ser simples e funcional) de lado. “São muitas mudanças físicas e hormonais em um curto período de tempo, o corpo sente, e cada vez mais o conhecimento da medicina e da tecnologia dos produtos disponíveis, podem auxiliar em prevenir ou minimizar efeitos indesejados da gravidez.”

Contudo, cada parte do corpo pede um cuidado específico. A pele do rosto, por exemplo, pede limpador e tônico faciais, hidratante e protetor solar — “item imprescindível até dentro de casa”. Já para a pele do corpo, Marcella lista um bom sabonete com propriedades hidratantes e nutritivas, além de caprichar no uso de cremes e óleos. “São eles que formam uma barreira protetora, nutrem e fortalecem as fibras da pele. Você também pode apostar em antioxidantes, como as vitaminas C e E, que são suaves e ajudam a manter a pele lisinha sem agredir”, comenta.

Sabemos que a rotina de uma mulher gestante não é das mais fáceis, muito menos no pós-parto, com as mamadas, as noites de sono alterado, as demandas de um recém-nascido, entre tantas outras coisas que podem acontecer no período. Contudo, a dermatologista enfatiza que criar essa rotina de cuidados é também respeitar a si mesma. “Essa mãe também precisa cuidar da mulher e de todas as alterações que ela sofreu ao longo da gestação. É preciso ajudar seu organismo nesse processo de retorno ao seu padrão normal.” Antes do parto, a dica infalível da profissional é o cuidado com os seios, para prepará-los para a amamentação.

O alerta fica para os componentes desses produtos para skincare do corpo, do rosto e dos fios. “Por isso, ela precisa sempre consultar seu médico sobre os produtos que estarão na sua rotina, uma vez que muitos deles contêm substâncias que podem passar pelo leite e devem ser evitadas, como os com ácido retinóico ou ácido salicílico. Neste período o ácido glicólico, a vitamina C e ácido azelaico são ótimas opções e estão liberados.”

Os usados à noite geralmente possuem ingredientes ativos que só podem ser utilizados neste período do dia, por serem fotossensibilizantes. “Por exemplo, o ácido glicólico só pode ser usado à noite e é um grande aliado da rotina de beleza da mulher gestante ou que amamenta. O que mais tenho gostado é o Sérum Glicólico Noturno, da Drunk Elephant, novo produto no mercado, muito seguro e com ótimos resultados”, indica Marcella. Para complementar, e claro, alimentação e sono em dia (na medida do possível) também são essenciais para a recuperação física e emocional.

As principais mudanças hormonais no corpo e como elas afetam a pele e o cabelo

Além das transformações psicológicas e emocionais, a gestação traz também impactos no corpo da mulher, com diversas alterações na pele e nos cabelos. “A alta concentração de progesterona, estrogênio e hCG tem diversas consequências, como os famosos enjoos, o relaxamento dos músculos, alterações vasculares, sintomas gastrointestinais, entre outros.” A seguir, Marcella Alves lista as principais mudanças hormonais no corpo e como elas afetam a pele e o cabelo:

Melasma

“Ocorre em mais de 50% das mulheres neste período. São manchas com hiperpigmentação marrom claro a marrom escuro com bordas muito bem demarcadas. Geralmente afeta as bochechas, mas pode ocorrer em qualquer lugar do rosto.”

Hiperpigmentação de nervos e cicatrizes

“Conhecidos popularmente como sinais e pintas — que ficam hiperpigmentados — durante a gestação. Isso ocorre devido a uma maior sensibilidade à estimulação hormonal em regiões anatômicas com maior concentração de melanócitos.”

Linea nigra

“A linha alba, que é uma linha mediana tendinosa na parede abdominal anterior, torna-se hiperpigmentada predominantemente durante o primeiro trimestre da gravidez, sendo então chamada de linea nigra.”

Varizes

“40% das gestantes desenvolvem varizes, ocorrendo mais comumente nas pernas. O aumento na pressão venosa e a fragilidade vascular na gravidez pode desempenhar um papel importante.”

Estrias

“Das mulheres grávidas, 55% a 90% desenvolvem estrias gravídicas; normalmente ocorrem no abdômen, quadris, nádegas e mamas. As estrias começam como estrias lineares vermelhas ou violáceas e, com o tempo, se tornam mais pálidas e menos visíveis. Além do ‘alargamento’ da pele, também ocorre por estímulo hormonal da gestação.”

Acne

“Geralmente piora durante o terceiro trimestre de gravidez devido ao aumento das concentrações maternas de androgênio e aos efeitos resultantes na produção de sebo. Quanto aos fios, muitas mulheres têm a impressão de que eles ficam com os cabelos mais volumosos e brilhantes durante a gestação. O que acontece é que os fios ficam mais tempo na sua fase de crescimento, chamada de fase anágena. Além disso, também há aumento de diâmetro das fibras capilares. Já o brilho se dá à ação do estrogênio, que aumenta a oleosidade dos fios.”