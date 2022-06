Skincare do vitiligo: cinco dicas certeiras para a hora do autocuidado

Muito se fala sobre vitiligo, mas pouco se diz sobre os cuidados de skincare específicos que a pele deve ter. Para acertar na rotina de beleza e autocuidado, a dermatologista Daniela Antelo, do Centro de Tratamento do Vitiligo, te explica tudo.

Sabonete

Assim como acontece com as demais peles, a escolha de sabonete deve estar de acordo com o seu grau de sensibilidade e oleosidade. “Ácido glicólico, salicílico e enxofre são os principais ativos presentes que controlam a oleosidade”, completa.

Esfoliação: pode ou não?

Apesar de muita gente ser fã da esfoliação, a especialista diz que não é recomendado investir, já que a integridade da pele é essencial. “O trauma pode piorar o vitiligo. Também não é recomendado usar agentes clareadores.

Hidratação, a melhor amiga da pele

“Hidrate a pele, ao menos, duas vezes ao dia com um creme orientado pelo seu dermatologista. Com o clima mais frio que se aproxima, é importante assegurar a hidratação com ativos como dexpantenol, uréia, ceramidas e glicerina. Isso vale tanto para o rosto, como para o corpo.”

Não se esqueça do filtro solar

O filtro deve ser usado diariamente mesmo no inverno e, em caso de exposição solar, de hora em hora. “Os filtros com base são excelentes opções, pois, além de camuflar( se desejado), protegem da luz visível. Se as manchas são extensas, há chance de queimadura pois a pele se comporta como se fosse bem branquinha. Além do uso do filtro, é importante evitar os horários de maior intensidade da radiação, entre 10h e 14h da tarde, e utilizar roupas com FPU 50. Não significa que o paciente com vitiligo tenha que se tornar vampiro, ele pode ter uma rotina de lazer ao ar livre, desde que mantenha todos os cuidados”, adverte.

Maquiagem

Quem não gosta de uma boa maquiagem? Liberadíssimas, elas podem, ainda, receber alguns ativos que vão te ajudar a ir além da estética. “Uma dica é apostar nos dermocosméticos, que são produtos destinados aos cuidados com a pele e têm ativos e substâncias que podem ser usadas para diferentes funções, como anti-idade, redução de flacidez, manchas na pele e cicatrizes de acne. Mas, antes, não deixe de consultar o seu dermatologista para saber se o ativo escolhido é indicado para o seu tipo de pele”, finaliza.