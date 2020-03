Os melhores looks do festival de Berlim

Após onze dias de duração, o Festival de Berlim chegou ao fim neste domingo (1º). Com um tom bastante politizado que se reflete nos grandes vencedores, a Berlinale está longe de ser um evento badalado como o Oscar ou Cannes, mas também conta com sua dose de celebridades. Afinal, o que é uma boa premiação sem um tapete vermelho, certo?

Nesta 70ª edição do festival, o preto reinou soberano entre a maioria das famosas. Dada a recente condenação de Harvey Weinstein e a polêmica vitória de Roman Polanski no César, a escolha quase unânime da cor trouxe flashbacks da temporada de premiações de 2018, quando atrizes e diretoras trajaram preto em protesto aos inúmeros casos de assédio na indústria cinematográfica.

A seguir, separamos os nossos looks favoritos que circularam pelo red carpet da Berlinale. Confira:

Helen Mirren

Premiada com um Urso Dourado honorário, Mirren literalmente brilhou no tapete vermelho da quinta-feira (27) com um vestido que mesclava transparência com muitas pedrarias brilhantes. Mais cedo, no mesmo dia, ela já havia arrasado com um blazer preto com bordados dedicados à banda Radiohead, da qual é uma grande fã.

Amandla Stenberg

Prestigiando a première da série The Eddy, Amandla Stenberg escolheu Gucci para sua grande noite na Berlinale. Junto com o colar statement, as longas luvas de vinil foram o ponto alto do visual, seguindo uma tendência que parece aos poucos estar caindo no gosto das famosas.

Elle Fanning

Após nos conquistar com um adorável modelito florido, Elle Fanning deixou todo mundo boquiaberto ao surgir na sexta noite de festival em um modelo de veludo negro da grife Armani Privé. Com ares vintage e minimalista em termos de acessórios, a caçula das irmãs Fanning foi de longe uma das mais bem vestidas de toda a premiação.

Cate Blanchet

Uma das poucas a fugir do all black, Cate Blanchet optou por um floral tomara que caia do designer belga Dries van Noten. Contrastando com a explosão de cores do longo, a atriz completou com um bolero de cetim preto o look para a première de Stateless, série que produziu para a Netflix.

Paula Beer

Vencedora do Urso de Prata de Melhor Atriz, a alemã Paula Beer compareceu ao penúltimo dia do festival com um sofisticado macacão utilitário. O destaque, porém, ficou para as sandálias de paetês prateados com as tiras por cima da calça, seguindo o truque de styling que caiu no gosto das fashionistas europeias.