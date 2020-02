Romântico, mas sem ser chato: o vestido de Elle Fanning em Berlim

Elle Fanning já mostrou que, além de ser uma grande atriz, também é uma das celebridades que mais chamam atenção quando o assunto é moda, já que sempre escolhe produções elegantes nos tapetes vermelhos e nas premieres. Na última quarta-feira (26) não foi diferente. Durante o 70º Festival de Cinema de Berlim, a norte-americana de 21 anos provou que dá para apostar em um look romântico sem deixar de lado a vertente fashionista.

Durante o festival, Elle compareceu ao photocall do longa-metragem The Roads Not Taken, em tradução livre As Estradas Não Tomadas, com um vestido de estampa floral, desenhada pela estilista Samantha McMillen.

Uma das graças da composição, além dos detalhes das flores brancas ao longo do vestido, são os babados na região do pescoço, acompanhados de uma leve transparência na região abaixo do joelho. Para completar o visual, a atriz apostou em um par de sandálias brancas com detalhes verdes-neon. Já nos cabelos a opção escolhida foi pelos fios soltos.

Confira o look completo abaixo:

Elle Fanning no photocall de “The Roads Not Taken”, durante o 70º Festival de Cinema de Berlim

The Roads Not Taken é estrelado ainda por Javier Bardem, que já atuou em produções como 007 – Operação Skyfall e Comer, Rezar e Amar. O filme conta a história de Leo, interpretado por Bardem, e seu relacionamento conturbado com a própria filha, Molly (Fanning). Ao lidar com estado mental caótico de seu pai, a jovem descobre que Leo está vivendo entre vidas paralelas: um casamento apaixonado com sua namorada de infância; uma carreira como baterista em Manhattan e uma vida de solidão em uma remota ilha grega, onde ele encontra dois jovens turistas que desmascaram verdades de uma vida familiar deixada para trás.

O longa estreia no dia 13 de março de 2020 nos Estados Unidos, mas não há data prevista para lançamento no Brasil. Após a exibição do filme durante o festival, o elenco – formado também por Salma Hayek e Branka Katic – também respondeu perguntas dos jornalistas em uma coletiva de imprensa.