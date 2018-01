A 75ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo (7). Uma das atrações aguardada para o evento é a manifestação organizada por mulheres da iniciativa Time’s Up. Nesta noite, grandes personalidades de Hollywood irão prestigiar a premiação trajando roupas pretas como protesto.

Na página do projeto, explicou-se quais são as principais pautas reivindicadas e pelas quais a roupa preta busca chamar a atenção. Com a chamada “Por que eu visto preto hoje” artista do movimento explicam por que vestem preto no Globo de Ouro 2018:

“Mais de um terço dos países não têm leis específicas que proíbam assédios sexuais no ambiente de trabalho – deixando mais de 235 milhões de mulheres em situação de vulnerabilidade.”

“Porque o tempo acabou para o silêncio”, “Porque o tempo acabou para a espera”, “Porque o tempo acabou para a discriminação”, “Porque o tempo acabou para o assédio” e “Porque o tempo acabou para o abuso”

“Porque somos gratas às sobreviventes e aliadas àquelas que falaram e forçaram a discussão sobre assédios e abusos sexuais e aos preconceitos de gênero e os levaram aos holofotes.”

“A exploração é maior àqueles que praticam serviços menos prestigiados.”

“Quase metade dos homens pensam que as mulheres estão bem representadas em cargos de lideranças e um terço delas pensam o mesmo. A realidade é que apenas um a cada dez líderes é mulher.”

“Um terço das mulheres entre 18 e 34 anos já foi suxualmente assediada no trabalho. 715 das mulheres não reportaram a violência.”

“Nos últimos dez anos, apenas 4% dos diretores mais bem pagos eram mulheres. Desses, apenas 7 eram mulheres negras.”

“Mulheres trabalhando em profissões dominadas por homens + ambientes com elevados assédios sexuais do que cargos ocupados por profissionais femininas”

