Peças utilitárias aliam tendência à praticidade; confira inspirações!

A tendência do utilitário que tomou as passarelas internacionais apresenta visuais cheios de bolsos, botões e fivelas – perfeito para aliar praticidade e modernidade. Separamos algumas produções com a tendência para você se inspirar. Confira:

Tenha no seu armário:

1- Saia de algodão, Coven, R$ 1350*

2- Camisa de sarja, Pernambucanas, R$ 100*

3-Calça de sarja, C&A, R$ 120*

4- Colete de tencel, Amaro, R$ 289,90*

5- Pochete de couro, Fendi, R$ 5900*

6- Cinto de couro, Ellus, R$ 159*

7- Mochila de couro, Coach, R$ 3298*

8- Macacão de crepe, Printing, R$ 3625*

9-Jaqueta jeans, Tufi Duek, R$ 790*

10- Calça de sarja, Riachuelo, R$ 129,90*

11- Macacão de veludo, Renner, R$ 219,90*

12- Bota de couro, Schutz, R$ 490*

13- Óculos de metal, Tommy Hilfiger, R$ 418,95*

14- Bota de couro, Sonho dos Pés, R$ 269,90*

*Preços consultados em junho/2019. Sujeitos à alteração.

