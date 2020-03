Sapatos com cores e estampas marcam presença nas semanas de moda

Estamos a menos de um mês do fim do verão; já começou a ficar com vontade de tirar as botas e os casacos do armário? Nas semanas de moda, os designers estão investindo cada vez mais nos sapatos, que roubaram a cena nos desfiles de inverno desse ano, com cores, padronagens e aplicações inovadoras. Selecionamos 5 desfiles internacionais com sapatos incríveis que prometem ser tendência no outono e no inverno de 2020.

Jason Wu

Os destaques dos sapatos no desfile do designer em Nova Iorque são as botas longas de cores bem vibrantes e neon e sandálias com cara de verão combinadas com meias-calça preta. A tendência é ótima para que possamos aproveitar os sapatos abertos também nos dias frios.

Oscar de la Renta

Além de botas de cano bem alto com padronagens clássicas, o destaque dos sapatos no desfile de inverno da Oscar de la Renta foram as galochas. Em cores fortes, como vermelho, e com solado preto, as botas deixam de ser apenas para os dias chuvosos e prometem bombar na próxima estação.

Chloe

As botas estampadas também estavam presentes no desfile da Chloé. Os modelos de cano baixo e salto quadrado ficaram mais interessantes com animal print (especialmente a estampa de cobra) e o clássico xadrez vermelho.

Moschino

A Moschino ousou em seu desfile de outono inverno e investiu em botas superchamativas, com amarrações e saltos altíssimos. Apesar de difíceis de reproduzir no dia a dia, podemos usar as peças como inspiração. Aposte em botas coloridas com saltos grossos e amarrações para seus looks de inverno.

Gucci

Em um desfile com peças super-românticas e muitos babados, bordados e volumes, a Gucci apostou em sapatos mais “pesados” e com um ar mais “masculino”, como os oxfords de couro, para balancear com o resto dos looks. Alguns dos calçados tinham aplicações de tachas, que também quebram o ar romântico, mas o destaque ficou para a combinação das peças com meias 3/4 bem femininas, com um ar vintage.