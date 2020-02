Surpreendente história real de milionária negra vira série na Netflix

Com estreia marcada para 20 de março, “A Vida e a História de Madam C.J. Walker” narra a incrível trajetória da empreendedora americana mais bem sucedida do início do século 20. Ela é primeira milionária self made – ou seja, que enriqueceu por conta própria – dos Estados Unidos.

Sarah Breedlove, mais conhecida como Madam C.J. Walker criou, do zero, um império de cosméticos para cabelos afro. Visionária, ela teve a ideia de entrar para esse ramo por conta das dificuldades que enfrentava com o próprio cabelo.

Nascida na Louisiana, em 1867, Madame C.J. Walker faleceu aos 51 anos e também dedicou sua vida à filantropia.

A surpreendente hisória dessa mulher será contada numa minissérie de quatro episódios, protagonizada por Octavia Spencer – vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por “Histórias Cruzadas”.

Por trás das câmeras, também são as mulheres negras que comandam a nova série da Netflix. Kasi Lemmons, de “Harriet” dirige três episódios e DeMane Davis dirige um. O roteiro é assinado por Nicole Jefferson Asher em parceria com A’Lelia Bundles, jornalista e importante biógrafa de Madam C.J. Walker.