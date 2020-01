Blake Lively quer fazer as luvas “acontecerem” de novo no tapete vermelho

Ela está de volta – e mais glamourosa do que nunca! Rainha dos tapetes vermelhos desde os tempos que interpretava a Serena van der Woodsen, em “Gossip Girl”, Blake Lively ficou um tempo longe dos holofotes para dar à luz à terceira filha dela com o também ator Ryan Reynolds. Não mais. Nesta segunda-feira (28), ela saiu da licença maternidade para a estreia de “The Rhythm Section”, filme de espionagem no qual é a protagonistas.

Para a premiere, que aconteceu em Nova York, a artista apostou em um estilo que ela nasceu para usar: o Old Hollywood. O vestido, assinado por uma marca de luxo italiana bastante problemática, era todo feito em veludo molhado e com um amplo decote tomara que caia.

Ela complementou o look com as botas “Fabiola”, criação de Christian Louboutin, e um massivo colar Lorraine Schwartz, feito de diamantes e esmeralda.

No entanto, o acessório mais chamativo (mais do que a joia caríssima!), foi a escolha da atriz por reviver no red carpet as luvas longuíssimas de couro. Tendência considerada démodé, aos poucos, essa escolha parece estar de volta no gosto das famosas. Zoe Kravitz, apostou nelas no último “SAG Awards”, e também foi a escolha de Ariana Grande para o Grammy 2020, que aconteceu no domingo (26).

Reza a lenda que, para uma tendência se confirmar, é necessário que três famosas usem ela. Blake Lively foi a última, ou seja…