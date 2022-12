9 tendências que voltaram, mas não notamos que foram embora

A volta dos que não foram. Essa frase ilustra bem a dinâmica do mercado de moda e beleza, que dita o que está ou não em alta, mas, em muitos casos, não é suficiente para induzir o que permanece ou não no guarda-roupa dos consumidores. Sabe quando alguém fala “isso virou tendência novamente, vou voltar a vestir”, e você estranha porque nunca deixou de usar? Sim, embora elas existam, as vezes caem nas graças de grandes estilistas, passarelas, famosos e, por isso, passam a ser desejadas por parcela significativa da população, e você nem sempre está ligado a isso, muitas vezes, como no exemplo, nunca nem deixou de usar.

Antes de mais nada, é importante saber o que é tendência, que pode ser definida como “um comportamento em ascensão na sociedade, visualizado nos produtos do mercado fashion e de beleza”, explica Bruna Gindro, que é consultora de moda e estilo, e exemplifica: “o brazilcore nasceu pelo desejo de expressar o patriotismo. Depois disso, desde marcas renomadas até vendedores nas ruas começaram a comercializar produtos que remetiam a ela.”

É a mudança no comportamento da sociedade, inclusive, que faz algo deixar de ser uma trend, pois impulsiona a busca por algo novo. “Como a indústria da moda e beleza constantemente estuda isso, ela desenha novas expressões criativas que atendem a esse sentimento momentâneo das pessoas”, afirma Bruna. Existe um padrão de repetição de tendências, que são visualizados a cada 20 anos. “Nos anos 1990 havia releituras de peças dos anos 1970; entre 2010 e 2020 vivíamos uma releitura dos anos 1990. Agora, em 2022, estamos vendo nas passarelas, no cinema, músicas e afins a repetição de padrões da moda dos anos 2000”, completa.

Não é só o tempo que determina esse fenômeno, na verdade, as necessidades em comum podem gerar um desejo semelhante. “Na pandemia, por exemplo, o tie dye foi resgatado do movimento hippie dos anos 1970. Ambos foram em épocas em que as pessoas procuravam liberdade, expressão pessoal e manifestação aos acontecimentos que passavam.”

Isso não quer dizer que você precisa esperar por algo ficar em alta, na verdade deve se sentir confortável para usar aquilo que deseja, termina a especialista. Para mostrar como você mantém a utilização de peças mais do que imagina, a CLAUDIA separou 9 exemplos neste texto.

A estética emo e pop-rock dos anos 2000 voltou a ser aclamada neste ano, o que impulsionou o uso do lápis de olho preto na linha d’água. Mesmo quando não estava na moda, o olhar marcante e misterioso, criado pelo instrumento de maquiagem, era objeto de desejo das pessoas, que, muitas vezes, optavam por usar o lápis.

Alfaiataria

Clássicos são clássicos, não dá para negar. Por isso que o uso da alfaiataria sempre foi celebrado por parcela da população, que busca elegância e seriedade nos looks. Mas, em 2022, as peças deram lugar a modelos mais divertidos, além da possibilidade de misturá-los com roupas mais descontraídas e criativas.

A estampa de padronagem xadrez e o colarinho de grande proporção também ficaram em alta. Mas, desde seu surgimento, muita gente não tinha deixado de utilizá-las, especialmente quem é adepto ao estilo romântico, pois são capazes de construir um look bem amoroso, né?

Faixas de cabelo

Pertencente ao estilo Y2K, que privilegia uso de trends dos anos 2000, as faixas de cabelo também não fogem desta lista. Embora a utilização tenha sido restabelecida, mulheres que frequentam a academia ou fazem qualquer esporte não haviam retirado os itens de seus guarda-roupas.

Esmalte tom sobre tom

A esmaltação de uma cor seguida de outra cor por cima foi considerada tendência deste ano, mas a gente sabe que muita gente não tinha abandonado esse tipo de tintura, principalmente quem gosta de sempre estar com as unhas coloridas.

Crochê

Roupas de crochê tem tudo a ver com praia e verão, por isso, geralmente são utilizadas no litoral brasileiro. Mas, em 2022, elas ganharam uma grande repercussão, e inclusive apareceram aos montes na São Paulo Fashion Week.

Crocs

Amadas por uns e odiadas por outros, as crocs também tiveram sua volta marcada nos últimos tempos, prova disso foi ela ter sido o item da categoria de roupas, joias e sapatos mais vendido da Amazon. Muitas pessoas, entretanto, já a possuíam por preferirem o conforto.

Saia midi

Características pelo comprimento nem tão grande, nem tão pequeno, as saias midi, tendência dos anos 1960, conquistaram a moda novamente.

Roupas rosas

O barbiecore criou um sucesso: a cor rosa. Seja em looks monocromáticos, seja com o uso de apenas uma peça, é difícil não ter experimentado ela pelo menos uma vez em 2022, especialmente quem já amava a cor antes.