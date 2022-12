Cor do ano 2023: como usar a Viva Magenta em seus looks

A Pantone elegeu a Viva Magenta como a cor do ano 2023, uma opção vibrante e alegre, mas ainda assim bastante elegante! Feita a aposta, é hora de pensar: como incorporar o tom em seus looks?

A Viva Magenta é descrita pela marca como uma cor enraizada na natureza. Ela descende da família dos vermelhos, expressando vigor, e é considerada uma cor corajosa, destemida e pulsante, que chama ao otimismo. Tudo o que buscamos depois de dois anos de pandemia, não é?

Do escritório ao happy hour

Apesar de ser uma variação do vermelho, a Viva Magenta é uma cor bastante versátil por ser um pouco mais fechada. No trabalho, vale incorporar em peças consideradas clássicas, como o tradicional terninho, para um visual elegante.

Já nos momentos de lazer, o céu é o limite: a cor é fácil de vestir, vai bem em todos os tons de pele, e combina perfeitamente com a atmosfera quente e divertida do verão.

Compondo com outras cores

O magenta, junto com o ciano e o amarelo, é uma cor primária, ou seja: é a combinação entre elas que gera todas as outras cores. Por isso, ela é bastante fácil de combinar e vai praticamente com tudo.

Uma composição clássica e quente, que deixa o look alegre, é com o laranja – seja ele mais vibrante ou fechado. Também cai perfeitamente com o azul, para uma produção elegante, e até com o verde, outra cor que é destaque da temporada de calor.

Viva Magenta nos acessórios

Não tem o costume de utilizar cores muito vibrantes? Então vale pensar na Viva Magenta para os acessórios, dando aquele charme extra aos looks neutros ou sóbrios.