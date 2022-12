Looks de trabalho para o verão: dicas e inspirações para acertar

Montar looks de trabalho para o verão nem sempre é fácil – afinal, mesmo com as altas temperaturas e aquela chuva que não tem hora para cair, precisamos cuidar para que o visual se mantenha apropriado ao dress code e, claro, fiel ao nosso próprio estilo. Você também fica um pouco perdida? Então é hora de virar esse jogo: abaixo, reunimos dicas e sugestões que vão te deixar bem vestida e confortável durante toda a estação.

Vestido midi em tecido leve

Vestidos são sempre ótimas escolhas para o verão, mas lembre-se de optar por modelos que sejam pouco decotados e com um comprimento aceito no seu trabalho, combinado? O midi, como no look acima, é uma escolha segura e elegante. Para os tecidos, prefira a seda, viscose ou linho, que garantem conforto térmico.

Saia midi com camiseta: o básico que funciona

A saia midi tem um comprimento perfeito para o ambiente profissional, e é uma grande pedida para o verão. Uma boa dica é apostar em tecidos leves, mas ainda assim nobres, e combinar com uma camiseta neutra e tênis, como na foto acima. Seu trabalho não permite calçados tão casuais? Então vale pensar na sapatilha de bico fino, como no look abaixo:

Conjunto de cetim no trabalho? Sim!

Os conjuntos de cetim – aqueles que lembram pijamas – deixaram de ser opções apenas para o quarto ou momentos de lazer. Além de elegantes, eles são muito confortáveis e frescos. Para deixar mais formal, vale investir em cores neutras e lisas, ou em estampas com pouco contraste. Por baixo, regatinha de seda e um sapato clássico, como scarpin, sapatilha ou Oxford, por exemplo, complementam muito bem. Seu trabalho é mais flexível? Então é só se divertir com as padronagens e completar com o tênis.

Macacão de linho

Sem dúvidas, o linho está entre as opções mais agradáveis para se usar no verão, além de ser considerado um tecido nobre. Para sair do tradicional e ficar bem vestida em um estalar de dedos, aposte nele em macacões! Para completar, vale sandálias neutras, sapatilhas de bico fino, Oxfords, mocassins e até mules.

Pantacourt com camisa…

E que tal apostar na queridinha do ano, a pantacourt? Por ser mais curta, a calça acaba trazendo maior conforto térmico. Para o trabalho, prefira versões em tecidos nobres e cortes mais sequinhos, que remontem à alfaiataria tradiconal. Complete com uma camisa fresquinha, de preferência em algodão ou cetim, que são leves.

…Ou com regata!

Mesmo sendo mais informal, ainda é possível montar um look apropriado e chique com a mistura de pantacourt e regata! A dica aqui é apostar em materiais nobres para as duas peças, além de cores sóbrias, como preto, branco, marrom, verde escuro ou marinho.

Blazer sem passar calor? Calma que dá

Se o seu trabalho pede por uma sobreposição, pode ficar tranquila: é possível, sim, usar o blazer sem passar calor. Prefira adquirir um mais leve, de preferência em linho, algodão ou sarja, e complete com regatinhas finas, pantacourt e o sapato de sua preferência, que te trarão ainda mais conforto térmico.

Calça social com camiseta

A calça social reta, aquele classicão do armário profissional, pode ficar um pouco mais moderna com a combinação com a camiseta. Para não passar calor, prefira cores claras, e, nos pés, coloque o que o seu coração – ou melhor, estilo – mandar.