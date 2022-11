Tendências românticas: estampa vichy e big collar estão de volta

Pequenas tendências aparecem e somem a todo momento, faz parte da moda, que é cíclica. E muitas daquelas peças que ficaram anos esquecidas, acabam retornando – repaginadas ou não. É o caso do xadrez vichy e do big collar, dois clássicos que voltaram a aparecer nos looks das fashionistas. Vamos nos inspirar?

Estampa xadrez vichy

Vichy é uma estampa de padronagem xadrez pertencente ao estilo romântico. Ela tem espaçamentos definidos, mas as lacunas mudam de espessura de acordo com a peça, e lembram as toalhas de piquenique. Marca registrada da atriz Brigitte Bardot, a estampa geralmente é trabalhada em duas cores, sendo o branco o fundo mais comum.

A estampa funciona não só em produções coloridas, como também em monocromáticas. Ainda garante um toque de elegância mesmo em épocas extremamente quentes. O cottagecore e o street style são os responsáveis por trazer a estampa, que reforça o visual vintage, para eventos diurnos.

Big Collar

O big collar é um colarinho de grande proporção que fica em blusas e camisas. O tamanho da peça não só a destaca no look, como também dá mais estilo ao que você veste. A gola statement, que já apareceu na Chanel e Ganni, por exemplo, faz referência ao período vitoriano e entra no estilo romântico, sem deixar a elegância e a modernidade de lado.

É um detalhe a mais para o seu look. Pode ajudar, inclusive, a sair do time das básicas ou dar mais vida àquela roupa usada para ir ao escritório. Se a ideia for um outfit mais despojado, sobreposições, calças jeans ou recortes pontudos colaboram para criar uma estética menos romântica e mais moderna.

Uma combinação certeira é o big collar com suéter, especialmente quando a pretensão é não deixar o look pesado, carregado e cheio de informação. Aqui, você não precisa de muito para ficar sofisticada.

Continua após a publicidade

Big Collar + Vichy pode?

E que tal combinar as duas tendências? Pode parecer exagero, mas, acredite, elas ficam bem juntas por terem a mesma linguagem. O resultado é um look romântico e delicado, quase campestre.

Inspirações de cada tendência

Continua após a publicidade