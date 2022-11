Trend alert: a volta das faixas de cabelo

“Tudo que vai, volta” é uma frase que define o karma. Mas, aqui, vamos falar sobre moda. Diretamente dos anos 2000, as faixas de cabelo novamente aparecem na cabeça de todas as garotas antenadas nas tendências do momento, comprovando a ciclicidade dessa área – ainda que sejam necessários mais de 20 anos, aquela peça vai entrar em alta de novo em algum momento. Confira algumas dicas sobre como usar.

Cabelo repartido ao meio

Se você quer usar o adereço, mas tem medo de ter uma imagem muito infantilizada, pode partir seu cabelo ao meio. O segredo é apostar nas cores que você mais gosta ou que mais combinam com seu look!

Jogue os fios para trás

A maneira mais tradicional, e talvez mais fashion, de utilizar a faixa é puxando os fios para trás. Como não precisa ficar ajustando a posição dela, acaba sendo uma forma muito prática de inovar sem ter muito trabalho. Sabe aquele dia em que você está sem paciência para passar horas se arrumando, mas não quer sair descabelada? É uma ótima oportunidade para colocar o adereço.

Deixe um pouco de cabelo na frente

Se você se incomoda com a testa e deseja acabar com essa insegurança aos poucos, deixar um pouco de cabelo na parte da frente é, em muitos casos, a solução. Ninguém merece se sentir desconfortável, então criar formas de se sentir melhor sem perder as oportunidades de se vestir como quer é importante.

Faça duas tranças

Quem ama uma trancinha não pode deixar esse penteado passar batido: já pensou em misturar uma tendência, no caso as faixas de cabelo, com as tranças? A hora é agora!