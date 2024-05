6 posições sexuais possíveis do Kama Sutra para testar sem medo

O que não faltam são posições sexuais mirabolantes no Kama Sutra, não é mesmo? E, às vezes, é aí que mora o problema: por serem extremamente complexas, nos desanimamos na hora de colocá-las em prática. Pensando nisso, Claudia Petry, pedagoga com especialização em Sexologia Clínica e membro da SBRASH (Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana), traz algumas das posições sexuais mais acessíveis (e possíveis) do infame livro de Vatsyayana. Confira:

1. A posição da Vela

Nessa posição, Claudia explica que a pessoa que será penetrada fica deitada de costas e levanta as pernas, apoiando-as nos ombros do parceiro.

Então, o parceiro se ajoelha e realiza a penetração. “Use travesseiros embaixo dos quadris da mulher ou homem para ajudar a elevar as pernas. Para maior estabilidade, o outro pode segurar as suas pernas.”

Continua após a publicidade

2. O Abraço Selvagem

Nessa posição, a pessoa se senta no colo do parceiro, envolvendo suas pernas em volta da cintura dele. O outro então a segura pela cintura e penetra.

Dica: “Para maior equilíbrio, é importante que o indivíduo se segure nos ombros ou pescoço do parceiro, enquanto ele a segura pela cintura”, diz.

Continua após a publicidade

3. A Sela Reversa

Nessa posição, quem irá realizar a penetração se deita de costas e flexiona os joelhos, mantendo os pés apoiados no chão. O outro então se senta sobre ele, de costas, apoiando-se nos joelhos dele.

“Dica importante: caso seja a pessoa a ser penetrada, é possível se inclinar para trás e apoiar as mãos nos joelhos do parceiro para maior equilíbrio e apoio”, indica.

Continua após a publicidade

4. O Arco-íris

Nessa posição, a pessoa deita de costas e levanta as pernas, mantendo os joelhos dobrados. O outro se ajoelha entre as pernas dela e a penetra. “Para maior profundidade e estimulação, é possível apoiar os pés nos ombros do parceiro.”

Relacionadas Amor e Sexo 5 posições sexuais para experimentar o BDSM

5. A Flor de Lótus

Nessa posição, a sexóloga aponta que o casal se senta frente a frente, com as pernas cruzadas. “O indivíduo se senta no colo do parceiro, envolvendo suas pernas em volta da cintura dele. É indicado usar as mãos para se apoiar e manter o equilíbrio. O diferencial dessa posição é a possibilidade de manter tanto contato visual intenso como uma conexão emocional”, diz.

6. O Coito Suspensão

Nessa posição, o homem fica em pé, segurando a parceria pelos quadris enquanto ela envolve suas pernas em volta da cintura dele. Dica: “Para garantir a segurança, a pessoa ativa pode se apoiar em uma parede ou superfície estável. O outro deve se segurar firmemente no pescoço ou ombros do parceiro.”

Como realizar as posições sexuais com segurança

Em primeiro lugar, Claudia afirma que é imprescindível comunicar o parceiro sobre as posições sexuais que deseja experimentar, sendo recomendado até mesmo simulá-las previamente para identificar quais apoios podem ser utilizados, adaptando a posição para ter mais conforto.

Começar devagar, com ritmos e posições comuns, também é importante. “Vá aumentando o ritmo gradualmente. Com o corpo já aquecido, a flexibilidade será melhor”, aconselha.

Continua após a publicidade

A especialista também afirma que o uso de lubrificante é obrigatório para tornar a experiência mais confortável. “Sempre verifique se ambos estão confortáveis e não sentem dor durante a atividade.”

Por fim, tenha cuidado com movimentos bruscos que possam causar lesões. “Seja consciente dos limites do seu corpo, e pare se sentir qualquer desconforto”, conclui.