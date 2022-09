7 tendências de moda dos anos 2000 que envelheceram bem

A moda passa por períodos cíclicos e estamos aos poucos retornando aos anos 2000. Para contextualizar essa época, o mundo da música era dominado por Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé, Shakira e os ícones do cinema e TV eram Sarah Jessica Parker, Paris Hilton, Lindsay Lohan e Christina Milan. Com essas celebridades já dá para visualizar um pouco o que era fashion há 22 anos.

Há muita coisa da era Y2K (abreviação de Year 2000, Anos 2000, na tradução para o português) que pode continuar no passado, já que vivemos uma fase de quebra dos padrões de beleza inatingíveis. No entanto, existem certas tendências que envelheceram bem. Listamos 6 delas que continuam em alta:

Calças cargo

Ok, elas são levemente polêmicas. As calças cargo são a síntese de um estilo meio Avril Lavigne, isso quando ela tinha 18 anos. Mas, em defesa da peça, a quantidade de bolsos é bem útil e o modelo é confortável. Imagina não precisar de uma bolsa já que a sua calça comporta tudo? Praticamente um sonho.

Plataformas

Os saltos tratorados eram apenas uma spoiler do que estava por vir. As plataformas nunca saíram de moda, elas sempre estiveram ali, e a expectativa é que continuem. Tem as versões em tênis, botas, tamancos e sandálias – diretamente dos anos 2000. Quem lembra dessa febre? Em 2022, podemos desfrutar de diversos modelos, dos mais casuais, aos com uma pegada rocker.

Camisetas statement

As camisetas com declarações também nunca deixaram de existir, elas só ganharam novas frases, com um cunho político, empoderador e derivados.

Paetês e muito brilho

Cristais, pedras preciosas, paetês e o que mais você quiser que tenha brilho. Não é preciso mais de carnaval, festivais de músicas e outros eventos para sair brilhando. Está liberando se render às pedrinhas e lantejoulas em qualquer ocasião.

Barbiecore

A tendência Barbiecore é um resquício fortíssimo dos anos 2000, e pode ter sido influenciada pelo futuro lançamento do filme live-action da Barbie – mas sabemos que Legalmente Loira já era adepta dessa moda em 2001.

Calças capri

As calças capri agora têm um status elegante com os modelos pantalonas, de alfaiataria, jeans, entre outros. Sabemos que nem sempre foi assim, mas o importante é que voltaram ao lugar de reconhecimento, sendo bem visadas no mundo fashionista. Não precisamos nem citar que elas são extremamente confortáveis, certo?

Belly chain

Se nos anos 2000 as belly chains eram sinônimo de barriga chapada, Rihanna mostrou em 2022 que o acessório funciona em diferentes tipos de corpo. A cantora, empresária, dona do mundo e mais, desfilou exibindo sua barriga de grávida com muitos brilhos.

Qual foi o veredito: a moda dos anos 2000 ainda merece nossa atenção?