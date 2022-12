Saudosismo no make! O lápis na linha d’água está de volta

Os sucessos da estética emo e pop-rock dos anos 2000 estão em alta novamente, prova disso são as maiores influenciadoras de moda e as passarelas, que já aderiram a diversas tendências. E por falar nelas, era comum que as mulheres não saíssem de casa sem um contorno preto ao redor dos olhos. O olhar marcante e misterioso, com lápis na linha d’água, era quase obrigatório na maquiagem e para quem sente saudades, já é possível comemorar: ele está de volta!

Com o tempo, a versão tradicional com preto deu lugar a outras cores, como o branco e o bege, em uma tentativa de não diminuir visualmente os olhos – um efeito comum quando a cor é muito escura. Depois, passou a ser aplicado rente aos cílios e, por fim, foi substituído pelo delineador. Mas, para quem achou que ele estava fadado ao fracasso, o comeback veio aí.

Como investir na trend?

Incluir o detalhe na sua maquiagem pode ser mais fácil do que parece. Quem está acostumado a fazer um delineado gatinho, por exemplo, pode fazer o desenho em uma linha contínua. Mulheres que preferem um olhar smokey, podem criar o formato com a ajuda de um pincel que esfume a região. Já quem gosta de inovar e ter looks mais divertidos, tem a opção de lápis coloridos. Pessoas de olhos castanhos são valorizadas, inclusive, pelo azul.

Inspirações

E você, pronta para usar?