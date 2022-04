5 tendências de nail art para renovar a manicure

Já cansou da esmaltação tradicional? Então talvez seja a hora de começar a investir nas nail arts que estão fazendo sucesso nas redes sociais! Com estilos para todos os gostos, elas vão das linhas minimalistas – que caem muito bem até mesmo em ambientes profissionais – aos desenhos ousados e mais abstratos, cheios de cor e personalidade. Descubra cinco estilos que estão em alta.

Linhas minimalistas

Ver essa foto no Instagram Continua após a publicidade Uma publicação compartilhada por Kim Truong (@kimkimnails)

Nail arts com pequenas linhas ou pontos em preto sobre a base transparente estão ganhando força, e são muito fáceis de fazer e usar! Versáteis, elas dão um toque de modernidade, mas sem chamar muita atenção. Complete com top coat para aumentar a durabilidade e dar brilho.

Tom sobre tom

Ver essa foto no Instagram Continua após a publicidade Uma publicação compartilhada por essie (@essie)

O tom sobre tom – com tonalidades diferentes de uma mesma cor – é outra grande tendência nas nail arts, em designs variados. Vale colocar na francesinha, em formas geométricas ou intercalando as unhas. Não está acostumada a combinar cores? Comece com apenas duas opções, lembrando que o branco ou o preto são considerados neutros e não contam.

Toque metalizado

Depois do sucesso das manicures metalizadas, esmaltes dourados e prateados agora surgem em pequenos detalhes, como na composição das linhas minimalistas – misturando duas tendências – nas francesinhas ou em formas geométricas. Um estilo elegante e atual!

Unhas opalescentes

Ver essa foto no Instagram Continua após a publicidade Uma publicação compartilhada por Kim Truong (@kimkimnails)

Sabe aquele brilho translucido e leitoso encontrado no interior de conchas? Ele chegou aos esmaltes e o resultado é lindo! Já é possível encontrar o acabamento em diversas marcas, e ele deve ganhar força no decorrer do ano – algo entre sereias e unicórnios.

Nail art abstrata

Ver essa foto no Instagram Continua após a publicidade Uma publicação compartilhada por Chillhouse (@chillhouse)

E, claro, para você que gosta de se divertir com cores e formas, as unhas abstratas estão com tudo! Assim como na moda, as estampas abstratas permitem uma grande liberdade na hora de compor e a sua imaginação dita as regras.