60 anos de Lady Di: seis vezes em que a princesa quebrou padrões

Se estivesse viva, a princesa Diana – que morreu em um trágico acidente de carro, em 1997 – completaria 60 anos nesta quinta-feira, 1º de julho. A menina que sonhava em ser bailarina, cresceu e se tornou um fenômeno mundial que impactou a moda e quebrou tradições da realeza britânica.

Dona de uma personalidade forte, a princesa do povo se impôs contra os padrões da monarquia e apoiou centenas de movimentos sociais. “A principal qualidade de Diana para a história foi sua autenticidade. Ela faz muita falta e hoje sua voz certamente traria esperança para muitos”, afirma a colunista Ana Claudia Paixão.

Apesar de seus grandes feitos, Lady Di enfrentou diversos problemas pessoais, como a solidão, as traições de príncipe Charles e a bulimia – temas recentemente retratados na série The Crown. “Diana humanizou os Windsors com seu humor e, infelizmente, também com suas lágrimas. O mais triste é que ela nos deixou tão cedo, quando ainda estava se transformando em uma mulher independente”, lamenta a jornalista.

Homenagem aos 60 anos

Em sua memória, os irmãos William e Harry encomendaram uma estátua da mãe, que foi instalada nesta quinta-feira (1), no Jardim Submerso do Palácio de Kensington, um dos lugares favoritos da princesa. Durante o evento de inauguração, os dois se reuniram – mesmo após inúmeros boatos de desavenças – para manter o legado da mãe vivo.

“Todos os dias, desejamos que ela ainda esteja conosco, e nossa esperança é que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo de sua vida e de seu legado”, consta na publicação feita nas redes sociais da realeza.

Para relembrar os feitos da mulher mais fotografada do mundo, uma verdadeira influencer dos anos 80, CLAUDIA elencou as seis vezes que Diana foi ousada e quebrou padrões. Confira:

Casamento

Lady Di se destacou desde o dia de seu casamento com Charles. Nos votos, recusou-se a dizer que obedeceria seu marido, como era tradicional da realeza. Anos depois, príncipe William e Kate Middleton seguiram a mudança. E ainda foi Diana que atendeu aos pedidos por um beijo no dia da cerimônia, fazendo sua estreia com coragem e disrupção.

Além disso, a celebração foi o maior casamento do século 20 e era considerado um verdadeiro conto de fadas. Seu vestido, típico de filme, também se tornou inspiração e foi um dos modelos mais famosos em todo o mundo.

Referências de moda

O mundo da moda também foi e ainda é influenciado pela princesa do povo. Designers e marcas se inspiraram em seu estilo para confeccionar modelos que iam dos mais ousados até os vestidos clássicos.

Em 1989, Diana foi nomeada pelo Hall da Fama como uma das pessoas mais bem vestidas do mundo. Anos depois, em 2012, a revista Time incluiu a princesa na lista dos maiores ícones de moda de todos os tempos.

Um dos looks mais famosos é o “vestido da vingança“, feito com seda preta, curto, justo e decotado, que usou após a traição de Charles. Foi a primeira vez que um membro da realeza utilizou a cor preta nas roupas fora dos funerais, antes era considerado como dress code exclusivo de luto.

A princesa de Gales também foi a primeira integrante da família real a usar calça comprida em um evento oficial noturno, o que popularizou o uso de terninhos entre as mulheres. Diana usou lenços na cabeça, calça com pregas, vestidos românticos, color block e até o queridinho shorts biker, tendências que continuam presentes no mundo da moda.

Corte de cabelo icônico

O famoso corte pixie foi feito por um impulso após uma sessão de fotos. Em entrevista à Vogue britânica, o hairstylist Sam MCKnight, responsável pelo corte, contou como Diana decidiu mudar o visual. “No final do dia, ela disse: ‘O que você faria com meu cabelo se eu dissesse ‘faça qualquer coisa?’. Eu disse: ‘Eu cortaria tudo e começaria de novo’.”

As madeixas curtas e ousadas foram uma aposta certa. O cabelo foi um dos mais copiados na época, cabeleireiros no mundo todo reproduziam o estilo da princesa.

Toque humano e humildade

“Se hoje o preconceito com pacientes com AIDS mudou o mundo, devemos agradecer a Diana. Na época, ninguém sabia ao certo como o vírus do HIV era transmitido e a princesa, sem luvas, tocou nas mãos de um paciente, o olhou nos olhos e conversou com ele. Um gesto tão pequeno, mas gigantesco em simbologia”, conta a colunista.

Lady Di usava sua influência para apoiar todos os tipos causas importantes e sempre se destacou pela proximidade e carinho que tinha com as pessoas. A princesa apoiava mais de cem instituições e, quando veio ao Brasil, não deixou de visitar instituições de caridade.

O bom humor

Apesar das dificuldades que enfrentou, como sua relação com a realeza, Lady Di aparecia alegre em diversos momentos e sempre fez questão de estar próxima aos filhos. Diana protagonizou uma cena icônica com William e Harry correndo de encontro a ela, mostrando intimidade e diversão no relacionamento com a família.

Angola

Uma das últimas viagens antes de Diana falecer foi para Angola, onde andou por um campo de minas terrestres e visitou um hospital que atendia vítimas das explosões. Médicos que trabalhavam no local afirmaram que a princesa abriu os olhos do mundo para o país, que vivia um período crítico. Recentemente, o príncipe Harry, seu filho mais novo, refez os passos da mãe ao visitar o local.