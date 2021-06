Médica de Meghan fala de sua participação inusitada no parto de Lilibet

Meghan Markle contou com uma conselheira para dar à luz Lilibet Diana no início deste mês: a Dra. Gowri Motha. A médica residente em Londres, que é reconhecida mundialmente por seu trabalho obstétrico humanizado, forneceu todo a assistência à duquesa – pasmem – via telefone.

A obstetra é uma antiga conhecida dos duques de Sussex, visto que ela foi a responsável pelo parto de Archie, o primogênito do casal, dois anos atrás. O convite para participar mais uma vez deste momento partiu dos próprios duques.

“Foi muito gentil da parte dela. Me sinto honrada”, disse a médica indiana Gowri Motha em entrevista à revista People.

Conhecida também por auxiliar no parto de outras celebridades, como Madonna, Kate Moss e Gwyneth Paltrow, a médica criou um programa em 1986 que oferece às mulheres grávidas a possibilidade de um parto tranquilo e sem intervenção.

Pioneira na condução de parto na água em Londres e na introdução da reflexologia para gravidez, suas técnicas combinam dicas que ela aprendeu na faculdade de medicina na Índia com sua experiência médica no Reino Unido.

Técnicas indianas que Meghan aderiu no pré-natal e no pós-parto

De acordo com a médica, reflexologia [aplicação de pressão nos pés e nas mãos para gerar efeitos positivos em outra parte do corpo], massagem, ioga, exercícios, reiki, nutrição e suplementos indicados pelos médicos são formas de ensaiar o nascimento na mente da mãe e dar confiança.

Para o pós parto, a especialista aconselhou: “Na Índia, toda mãe massageia o corpo por completo todos os dias por um período de 40 dias. Você fica em casa e se alimenta”, explica a profissional.

“Durante as primeiras duas semanas, coma comida vegetariana para ajudar a desintoxicar seu fígado após o nascimento”, afirmou. Arroz, caldo de galinha e vegetais leves, como abóbora e aspargos, são bem recomendáveis. Evite alimentos gasosos, como brócolis, repolho, couve-flor.

A médica especialista em partos também recomenda um envoltório de algodão macio para a barriga das puérperas, muito usado na Índia e em outros países orientais. “Ajuda a voltar ao normal e pode ser usada para ajudar no inchaço durante a gravidez e depois também”, apontou.