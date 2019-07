A história por trás do vestido de vingança de Lady Di

A princesa Diana, no dia 29 de junho de 1994, usou um vestido preto que ficou conhecido como o “vestido de vingança”. Ela o utilizou para ir em um evento de arrecadação de fundos da Vanity Fair para a Serpentine Gallery, em Londres, no Hyde Park, em Londres.

Na noite anterior ao evento, o príncipe Charles confessou ter sido infiel à Lady Di, já que ainda mantinha um relacionamento com a ex-namorada Camilla Parker-Bowles. Isso chocou o mundo e todos esperavam que no dia seguinte todas as manchetes estivessem dominadas pelo assunto.

Mas não foi o que aconteceu. Diana causou um impacto ao aparecer com um icônico vestido preto que parecia gritar “eu não me importo”. O modelo era justo, bem decotado e estava acompanhado por um colar de brilhantes enorme.

O look foi considerado super ousado para os códigos da realeza e marcou uma espécie de divisão no tempo, como se a partir daquele dia houvesse uma “nova Diana”.

A princesa de Gales já tinha se separado de Charles em 1992, mas o processo do divórcio demorou quatro anos para sair.

Leia também: O conselho que Beyoncé e Jay Z deram a Meghan e Harry

+ O elegante vestido de Meghan na première de O Rei Leão

Izabella Camargo conversa sobre burnout no nosso podcast