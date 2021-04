A história por trás do icônico corte de cabelo da princesa Diana

Quando você pensa na princesa Diana, quais são as primeiras coisas da sua imagem que vem à sua mente? Provavelmente, o cabelo de Lady Di está nesse ranking. No decorrer da vida, Diana foi apostando (e ousando) cada vez mais no curto.

Em entrevista à Vogue britânica, Sam McKnight, o hairstylist pessoal da Princesa de Gales, revelou como foi o primeiro encontro com a realeza e a forma que ela escolheu o seu último corte, o estilo pixie.

“A primeira vez que encontrei a Princesa de Gales foi durante uma sessão de fotos”, contou Sam, que guarda uma memória de Diana alegre e espontânea.

Na produção para uma sessão de fotos, o hairstylist decidiu transformar o comprimento dos fios de Diana com um truque. “Eu fiz parecer curto com a tiara – eu fingi um pouco”, explicou.

Ao final do trabalho, a princesa perguntou a McKnight como ele deixaria o cabelo dela, caso tivesse um passe livre. A sugestão dele para Lady Di foi cortar tudo e começar de novo.

“Foi no início dos anos 90 na época em que eu estava fazendo muitos shows e covers e muitas garotas tinham cabelo curto, e estávamos passando do grande frou-frou dos anos 80 para o acentuado, mais andrógino, chique para os negócios dos anos 90”, revelou.

Para a surpresa dele, a resposta não só foi positiva como também gerou um convite irrecusável de Diana. “‘Bem, por que você simplesmente não corta agora?’ Então eu cortei e nunca mais olhamos para trás “, lembrou o profissional.