Como entrar com estilo na tendência das roupas color block

Você vai a uma loja de roupas, olha as peças e o que mais observa são peças versáteis e cheias de cor. É provável que tenha se deparado com as roupas no estilo color block. São peças que por exemplo: têm a manga da blusa de uma cor e o restante da peça de outra. Há casos que o modelo é totalmente colorido.

Quer entrar nessa moda também? Separamos pins com ideias de looks para você se inspirar e usar nas mais variadas ocasiões:

Combine com moletom

O moletom é companheiro de todas as horas? . Essa moda ainda pode fortalecer o seu amor pela peça.

Moletom cropped

Se você ama um look com shorts, cropped e moletom, poderá adorar a tendência colorida das peças.

Despojado Fashion

Se você é uma pessoa mais despojada e gosta de cores, o look até já deve fazer parte do seu dia a dia.

Camisa social

Com camisas também vai bem um toque divertido e alegre:

Camisetas para o cotidiano

As camisetas também são uma boa pedida para compor o look.

Calça color block

As calças também entram nessa tendência.

Viu a quantidade de combinações? Então roube o look ! Separamos algumas peças para você comprar e fazer parte dessa tendência:

1- Moletom e shorts color block, R$119,90. Compre aqui.

2- Cropped moletom, R$59,90. Compre aqui.

3- Camisa colorida, R$79,99. Compre aqui.

4- Blusa de moletom, R$119,90. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na terça-feira (2), e podem estar sujeitos a alterações.