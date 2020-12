Receitas cheias de boas energias para a ceia de final de ano

Este ano tão atípico provocou todos os sentimentos possíveis e propôs enormes desafios. Foi duro e intenso, mas cá estamos, prestes a passar de fase. Mesmo que seja difícil falar em celebração – que dirá em festas como as que estávamos acostumados a fazer –, é importante dar um reset nas energias e levar para o ano seguinte apenas os aprendizados e bons sentimentos.

A ceia na casa da fotógrafa Bruna Castelo Branco, 39 anos, em Curitiba, vai ser menor, só com o marido, Thiago, e a filha, Valentina, 8 anos – a irmã de Bruna, que mora em Londres, estará presente virtualmente. Com um cardápio especial, que resgata receitas de família e prioriza a leveza, ela pretende fortalecer memórias afetivas e não deixar o astral cair. “Aprendi a preparar esses pratos com minha mãe, Ângela, e minhas avós. São os favoritos nos encontros tradicionais, especialmente no final do ano”, conta.

A estrela da festa é o lombo assado, que ganha suculência com o molho de ervas e vinho. “É um prato que recomendo para quem ainda não aperfeiçoou as habilidades na cozinha, mas quer impressionar”, aponta Bruna. Mas o que ela mais gosta de preparar são as sobremesas. A trifle de frutas vermelhas, apresentada em travessa de vidro, causa alvoroço pelas camadas alternadas de massa, creme e frutas, que harmonizam perfeitamente. O impacto visual se repete ao ser servida a gelatina de prosecco com granita de melancia. O toque final do jantar fica por conta das louças, um mix de cerâmicas artesanais e peças herdadas. “Não só embelezam a mesa como contam uma história”, diz. Um cenário desses, acolhedor e alegre, é tudo de que precisamos para virar a página e começar outro capítulo.

Confira as receitas para a ceia de fim de ano por Bruna Branco:

PRONTO EM 30 MINUTOS

RENDE 20 UNIDADES

1/2 xícara de vinagre balsâmico

2 colheres (sopa) de açúcar

500 gramas de morango fresco fatiado

Folhas frescas de manjericão

1 baguete grande

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 xícara de queijo brie ou cream cheese

Em uma panela pequena, junte o vinagre balsâmico e 1 colher (sopa) de açúcar. Leve ao fogo alto e deixe ferver até a mistura reduzir a cerca de metade do volume original – ela deve ficar com consistência de xarope, mas não muito espessa. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela média, misture o morango, o açúcar restante e o manjericão. Reserve. Corte a baguete em dez pedaços e cada pedaço ao meio. Disponha-os em uma assadeira pincelada levemente com o azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de cinco minutos ou até que fiquem dourados. Retire do forno e deixe esfriar. Espalhe um pouco do queijo brie em cada pedaço e cubra com 1 colher (sopa) da mistura de morango. Regue com a redução de balsâmico e sirva.

PRONTO EM 3 HORAS + TEMPO DE GELADEIRA E DE DESCANSO

RENDE 8 PORÇÕES

Para o lombo

1,1 quilo de lombo de porco com capa de gordura

2 colheres (chá) de sal

Pimenta-do-reino a gosto

Folhas de 1 ramo de alecrim picadas fino

Folhas de 1 ramo de tomilho picadas fino

Folhas de 1 ramo de manjerona picadas fino

2 colheres (sopa) mais 1 colher (chá) de azeite

2 ramos de louro

4 ramos de alecrim

4 ramos de tomilho

4 ramos de manjerona

10 dentes de alho sem casca

1 xícara de vinho branco

Para o molho

1 ½ colher (sopa) de manteiga

1 ½ colher (sopa) de farinha de trigo

Prepare o lombo Com uma faca, faça furos na parte sem gordura da peça de lombo para que absorva bem o tempero. Em uma tigela, tempere a carne com o sal, pimenta, as ervas picadas e 1 colher (chá) de azeite. Espalhe os temperos com as mãos por todo o lombo. Leve à geladeira, coberto com filme plástico, por pelo menos três horas. Retire e deixe em temperatura ambiente por 30 minutos. Em uma frigideira grande aquecida em fogo alto, sele o lombo em 2 colheres (sopa) de azeite, virando-o para que doure bem de todos os lados. Transfira para uma assadeira e reserve a frigideira. Distribua os ramos inteiros de louro, alecrim, tomilho, manjerona e os dentes de alho em volta do lombo. Regue as ervas com azeite. Na frigideira reservada, leve ao fogo médio o vinho e 1/2 xícara de água, raspando bem o fundo com uma espátula. Quando ferver, despeje o caldo na assadeira em volta do lombo, e não sobre ele. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 45 minutos ou até que doure e fique macio por igual. Estará no ponto se, ao espetar a lateral do lombo com uma faca, escorrer um líquido transparente. Se estiver rosado, deixe assar por mais alguns minutos. Transfira a carne com as ervas para uma travessa, reservando o caldinho da assadeira. Deixe descansar por dez minutos antes de fatiá-lo.

Prepare o molho Passe o caldinho da assadeira por uma peneira e reserve. Em uma panela, em fogo baixo, derreta a manteiga. Acrescente a farinha de trigo, mexendo sempre. Quando começar a dourar desligue o fogo, junte o caldo reservado e, na própria panela, misture com um batedor para dissolver bem a farinha. Volte ao fogo baixo, mexendo, até engrossar. Transfira para uma molheira. Sirva o lombo regado com o molho.

PRONTO EM 30 MINUTOS + TEMPO DE MOLHO

RENDE 8 PORÇÕES

450 gramas de damasco seco

Sal a gosto

5 colheres (sopa) de creme de leite fresco

1 colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de manteiga

Em uma panela grande, cubra os damascos com água filtrada fervente e deixe de molho por 30 minutos. Descarte a água, leve ao fogo baixo e cozinhe até ficarem macios, mexendo sempre. Se começarem a grudar, acrescente um pouco de água. Transfira para o processador e bata com 1 ½ xícara de água, sal, o creme de leite e o mel. Volte o purê à panela, adicione a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ficar bem cremoso. Sirva quente.

PRONTO EM 30 MINUTOS

RENDE 8 PORÇÕES

3 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

600 gramas de folha de espinafre lavada e picada

400 gramas de arroz

Sal a gosto

Suco de 1 limão

Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até que ela fique macia. Adicione as folhas de espinafre e cozinhe em fogo alto, mexendo de vez em quando, até murcharem e evaporar todo o líquido. Acrescente o arroz, tempere com sal e misture. Despeje 2 ½ xícaras de água e deixe ferver. Abaixe o fogo e cozinhe com a panela tampada até que o arroz esteja macio e soltinho. Despeje o suco de limão e sirva.

PRONTO EM 1 HORA E 30 MINUTOS + TEMPO DE GELADEIRA

RENDE 10 PORÇÕES

Para o pão de ló

5 ovos

2/3 de xícara de açúcar

1 colher (chá) de extrato de baunilha

1 ¼ xícara de farinha de trigo peneirada

Para a compota

400 gramas de morango picado

100 gramas de framboesa

2 ½ colheres (sopa) de açúcar

Para o creme

1 ½ litro de creme de leite fresco

Raspa de 1 fava de baunilha ou 1 colher (chá) de extrato de baunilha

6 gemas

2 colheres (sopa) de açúcar granulado

2 colheres (chá) de amido de milho

Para o chantili

2 xícaras de creme de leite fresco gelado

2 colheres (sopa) de açúcar

Para montar o trifle

4 colheres (sopa) de xerez ou outro licor

500 gramas de morango cortado ao meio

250 gramas de framboesa cortada ao meio

Framboesas e morangos inteiros para decorar

Prepare o pão de ló Na batedeira, bata os ovos e o açúcar em velocidade alta por dez minutos ou até que aumentem de volume. Junte a baunilha. Adicione aos poucos a farinha de trigo peneirada, mexendo delicadamente para incorporá-la à mistura. Em uma fôrma de 24 centímetros de diâmetro untada, leve a massa ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos ou até que, espetando um palito no centro, ele saia seco. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme. Reserve.

Prepare a compota Em uma panela, misture o morango, a framboesa, o açúcar e 8 colheres (sopa) de água. Leve ao fogo médio até ferver. Abaixe o fogo e cozinhe, mexendo sempre, por cinco minutos ou até que as frutas estejam macias e a calda tenha engrossado. Reserve.

Prepare o creme Em uma panela, junte o creme de leite e a raspa da fava de baunilha ou o extrato. Cozinhe em fogo baixo até reduzir à metade. Reserve. Em uma tigela, misture as gemas, o açúcar e o amido de milho. Adicione aos poucos o creme de leite quente mexendo sempre. Retorne a mistura à panela e cozinhe em fogo baixo por cinco minutos. Coe e cubra com filme plástico aderido à superfície do creme. Deixe esfriar.

Prepare o chantili Na batedeira, bata o creme de leite em velocidade alta. Junte o açúcar e bata de três a cinco minutos ou até que a mistura fique firme a ponto de não cair do batedor. Cuidado para não bater muito e amanteigar.

Monte o trifle Corte o pão de ló em cubos de cerca de 3 centímetros. Em um recipiente de vidro grande, disponha uma camada do bolo no fundo e regue com o xerez. Distribua metade do creme por cima e cubra-o com metade da compota. Disponha metade do morango e da framboesa cortados ao meio. Repita as camadas de bolo, xerez, creme, compota e frutas. Cubra com o chantili e decore com as framboesas e os morangos inteiros. Leve à geladeira por no mínimo seis horas antes de servir.

PRONTO EM 30 MINUTOS + TEMPO DE GELADEIRA E FREEZER

RENDE 8 PORÇÕES

Para a gelatina

6 folhas de gelatina incolor

750 mililitros de prosecco

3/4 de xícara de açúcar

Para a granita

1 melancia média, cortada em cubos

Suco de 1/2 limão

1/2 xícara de açúcar

Prepare a gelatina Em uma tigela, cubra as folhas de gelatina com água. Deixe-as de molho por 15 minutos, bem submersas, para hidratar. Em uma panela, leve ao fogo médio o prosecco, o açúcar e 250 mililitros de água até ferver. Esprema a gelatina para retirar o excesso de água e junte à mistura da panela, mexendo para dissolver bem. Reserve por até dez minutos para esfriar. Distribua entre oito copos pequenos ou taças, deixando um espaço de dois dedos da superfície, e leve à geladeira até ficar firme.

Prepare a granita No liquidificador, bata a melancia até que fique com consistência uniforme. Junte o suco de limão e o açúcar e bata. Despeje em uma assadeira grande e leve ao freezer por duas horas. Com uma espátula, raspe as partes congeladas e volte ao freezer. Repita esse processo de congelamento e raspagem de hora em hora até que a mistura esteja completamente congelada e adquira consistência de raspadinha. Despeje a granita sobre as taças com gelatina e sirva imediatamente.

PRONTO EM 10 MINUTOS + TEMPO DE GELADEIRA

RENDE 6 COPOS

1 garrafa de vinho tinto seco de 750 mililitros

1 maçã, com casca, cortada em fatias

1 laranja, com casca, fatiada e cortada em quatro

1/4 de xícara de licor de laranja

1/4 de xícara de suco de maçã pronto

Gelo a gosto

Espumante ou prosecco

Em uma jarra grande de vidro, misture o vinho, as frutas, o licor e o suco de maçã. Leve à geladeira por, no mínimo, uma hora – o ideal são quatro horas. Distribua a sangria entre seis copos com gelo, com 1 colher (sopa) das frutas em cada um, complete com o espumante e sirva.